Cukorbetegség: mi a teendő, ha lassan gyógyul egy seb? – Így kerülhetőek el a súlyos szövődmények

A cukorbetegség, illetve a tartósan magas vércukorszint jelentősen hátráltathatja a szervezet természetes sebgyógyulási folyamatait. Ennek oka, hogy az emelkedett vércukorértékek hosszú távon károsítják mind az ereket, mind az idegeket – utóbbi diabéteszes neuropátiaként ismeretes. Végeredményben tehát romlik a különböző testrészek vérellátása, különösen az alsó végtagoké, ami gátolja a sebgyógyuláshoz nélkülözhetetlen tápanyag- és oxigénellátást. Az idegrendszer károsodása révén romlanak a szervezet öntisztító mechanizmusai is, egyben a betegek nehezebben veszik észre a sebeket, sérüléseket, amelyek így sokáig ellátatlanul maradhatnak. Végezetül, mint azt a Healthline írja, a cukorbetegség az immunrendszer reakcióképességét is csökkentheti, így az eleve nehezen gyógyuló sebek könnyen elfertőződhetnek.
A lassú sebgyógyulás veszélyei
Egyes esetekben akár banálisnak tűnő sérülések is súlyos következményekkel járhatnak. Így például abból is keletkezhet nehezen gyógyuló seb, ha egy új vagy túl szoros cipő feltöri a beteg lábát. A seb elfertőződhet, helyén fekély képződhet. Mindez végül szövetelhaláshoz és vérmérgezéshez (szepszis) is elvezethet. A kockázat valódi mértékét jól mutatja, hogy Magyarországon évente mintegy 8 ezer végtagamputáció történik, és az esetek többségében a cukorbetegség okozza a bajt. Éppen ezért cukorbetegként feltétlenül javasolt orvoshoz – lehetőség szerint podiáterhez – fordulni, amennyiben az alábbi tünetek jelentkeznek:
- bizsergő, égő érzés vagy fájdalom a lábban
- néhány napon belül nem gyógyuló seb
- száraz, érdes, repedezett bőr
- a hőérzékelés csökkenése, elvesztése
- a bőr színének, hőmérsékletének változása
- a láb alakjának bárminemű változása
- a lábkörmök megvastagodása, sárgás elszíneződése
- gombás fertőzés gyanúja
- az alsó végtagok szőrzetritkulása
- körömbenövés a lábon
Minden újonnan felfedezett sebet megfelelően el kell látni. A nehezen gyógyuló sebek kezelésében első lépésben javasolt háziorvos segítségét kérni, aki ehhez megfelelő kötszereket, ápolószereket javasolhat, illetve felügyeli a gyógyulási folyamatot.
A megelőzés lépései
A diabéteszes sebek, fekélyek kapcsán a legfontosabb cél a megelőzés, valamint a mihamarabbi felismerés. A Clevelandi Klinika összefoglalója szerint ebben az alábbi módszerek lehetnek a cukorbetegek segítségére.
- Mindennap ellenőrizd le lábaid épségét! A diabéteszes neuropátia miatt a sérülések jelentős részét egyáltalán nem érzik az érintettek, ezért fontos tudatosan a napi rutin részévé tenni az alsó végtagok ellenőrzését, beleértve a talpak és a lábujjközök területét is.
- Ápold lábkörmeid! A benövések elkerülése érdekében fontos röviden tartani a lábkörmöket. Először vágd le körmeid egy ollóval, majd finoman reszeld simává a széleiket egy körömreszelővel.
- Válassz kényelmes zoknit és cipőt! Egy túl szoros lábbeli könnyen kidörzsölheti a bőrt, ezért nagyon lényeges, hogy komfortos, a lábat stabilan tartó, de kellően bő cipőt húzzunk a mindennapokban. Ügyeljünk továbbá arra, hogy ne kerüljön például apró kavics a cipőbe, amely szintén sérülést okozhatna.
- Óvd lábaid a szélsőséges hőmérséklettől! Ha például szandált veszel fel nyáron, ne felejtsd bekenni lábfejed fényvédőszerrel, nehogy megégesse a napfény. Télen pedig ne tedd túl közel lábadat fűtőtestekhez, nyílt tűzhöz, mert anélkül is égési sérülést szenvedhetsz, hogy éreznéd. Hasonló a helyzet a fagyos hideggel is: óvd lábaidat az időjárásnak megfelelő zoknival, lábbelivel!
- Őrizd meg a lábak egészséges vérkeringését! Hasznos lehet például, ha ülés közben felemeled a sarkad, valamint gyakran átmozgatod a lábujjaid. Fontos továbbá, hogy maradj aktív, de válassz olyan mozgásformákat, amelyek nem terhelik meg túlzottan a lábat, mind a séta vagy az úszás.
- Szakíts időt mindennap lábaid tisztítására, hidratálására! Tisztálkodás során használj langyos – de nem forró! – vizet, majd ha végeztél, óvatosan töröld tisztára a lábad, beleértve a lábujjközöket is. Ezután kend be lábfejed és talpad hidratálóval.
- Cukorbetegként évente legalább egyszer vizsgáltad meg lábaid szakemberrel!