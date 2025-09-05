Cukorbetegség: mi a teendő, ha lassan gyógyul egy seb? – Így kerülhetőek el a súlyos szövődmények

A cukorbetegség, illetve a tartósan magas vércukorszint jelentősen hátráltathatja a szervezet természetes sebgyógyulási folyamatait. Ennek oka, hogy az emelkedett vércukorértékek hosszú távon károsítják mind az ereket, mind az idegeket – utóbbi diabéteszes neuropátiaként ismeretes. Végeredményben tehát romlik a különböző testrészek vérellátása, különösen az alsó végtagoké, ami gátolja a sebgyógyuláshoz nélkülözhetetlen tápanyag- és oxigénellátást. Az idegrendszer károsodása révén romlanak a szervezet öntisztító mechanizmusai is, egyben a betegek nehezebben veszik észre a sebeket, sérüléseket, amelyek így sokáig ellátatlanul maradhatnak. Végezetül, mint azt a Healthline írja, a cukorbetegség az immunrendszer reakcióképességét is csökkentheti, így az eleve nehezen gyógyuló sebek könnyen elfertőződhetnek.

Cukorbetegek számára különösen fontos, hogy odafigyeljenek lábaik épségére. Fotó: Getty Images

A lassú sebgyógyulás veszélyei

Egyes esetekben akár banálisnak tűnő sérülések is súlyos következményekkel járhatnak. Így például abból is keletkezhet nehezen gyógyuló seb, ha egy új vagy túl szoros cipő feltöri a beteg lábát. A seb elfertőződhet, helyén fekély képződhet. Mindez végül szövetelhaláshoz és vérmérgezéshez (szepszis) is elvezethet. A kockázat valódi mértékét jól mutatja, hogy Magyarországon évente mintegy 8 ezer végtagamputáció történik, és az esetek többségében a cukorbetegség okozza a bajt. Éppen ezért cukorbetegként feltétlenül javasolt orvoshoz – lehetőség szerint podiáterhez – fordulni, amennyiben az alábbi tünetek jelentkeznek:

bizsergő, égő érzés vagy fájdalom a lábban

néhány napon belül nem gyógyuló seb

száraz, érdes, repedezett bőr

a hőérzékelés csökkenése, elvesztése

a bőr színének, hőmérsékletének változása

a láb alakjának bárminemű változása

a lábkörmök megvastagodása, sárgás elszíneződése

gombás fertőzés gyanúja

az alsó végtagok szőrzetritkulása

körömbenövés a lábon

Minden újonnan felfedezett sebet megfelelően el kell látni. A nehezen gyógyuló sebek kezelésében első lépésben javasolt háziorvos segítségét kérni, aki ehhez megfelelő kötszereket, ápolószereket javasolhat, illetve felügyeli a gyógyulási folyamatot.

A megelőzés lépései

A diabéteszes sebek, fekélyek kapcsán a legfontosabb cél a megelőzés, valamint a mihamarabbi felismerés. A Clevelandi Klinika összefoglalója szerint ebben az alábbi módszerek lehetnek a cukorbetegek segítségére.