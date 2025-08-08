Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Cukorbetegség: a mentális egészségre is hatással van ez az állapot

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

A diabétesz nemcsak a testet, hanem a mentális egészséget is megviseli.

A vércukorszint követése, az inzulin adagolása, az étkezések megtervezése, a fizikai aktivitás - egy cukorbeteg személynek sok mindenre kell gondolnia. A diagnózis az egész életmód megváltoztatásával jár. Meg kell változtatni ugyanis az étrendet, ki kell hagyni a cukrozott italokat, és visszafogni az alkoholfogyasztást, és a fenti tevékenységek elvégzése, valamint az orvosi vizsgálatok is mind megterhelhetik az embert - hívja fel a figyelmet a Mental Health America.

A fenti változások és feladatok mentális egészségi problémákat is okozhatnak:

  • Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegeknél nagyobb a kockázata a depresszió, a szorongásos zavarok és az táplálkozási zavarok kialakulásának. 
  • A depresszió előfordulási aránya a cukorbetegeknél kétszer nagyobb, mint az átlagnépességben. 
  • Az 1-es típusú cukorbetegek kétszer nagyobb valószínűséggel élnek táplálkozási zavarokkal
  • Az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő nőknél a bulimia a leggyakoribb étkezési zavar, míg a 2. típusú cukorbetegséggel élő nőknél nagyobb valószínűséggel fordul elő falási zavar.
Ismeretlen személy tördeli a kezét.
Illusztráció. Fotó: Getty Images

Több módszer is segíthet

  • Többféle terápiás módszer is alkalmazható, például kognitív viselkedésterápia, valamint akár családterápia is. Utóbbi során nemcsak a betegnek, hanem a közvetlen környezetének is van lehetősége kommunikálnia és közös megoldást keresni a problémákra. 
  • Gyógyszeres kezelés is szóba jöhet. Fontos, hogy a kezelőorvosunkat tájékoztassuk a cukorbetegségről és a rá szedett készítményekről, mielőtt a mentális egészségi problémáinkra is felírnának egy gyógyszert. 
  • A vércukorszint követése nagy stresszel járhat, ezért érdemes valamilyen stresszkezelési módszert keresnünk. Ez lehet például jóga, vagy más relaxációs technikák. A lényeg, hogy megtaláljuk a számunkra legalkalmasabbat.

Bárki lehet depressziós

Az Amerikai Diabétesz társaság felhívja rá a figyelmet, hogy a mentális problémák, köztük a depresszió is nem válogat. Fontos, hogy tisztában legyünk a jeleivel, hogy akár mi, akár egy szerettünk időben segítséget kapjon.

A klinikai értelemben vett depresszió többek között az alábbiakkal jár:

Ez is érdekelhet

  • alvászavar, 
  • étvágycsökkenés, 
  • fáradtság, 
  • nyugtalanság, 
  • lehangoltság, 
  • szomorúság, 
  • testsúlycsökkenés, 
  • motiválatlanság,
  • öngyilkossági szándék, 
  • erőtlenség, 
  • érdeklődés elvesztése, 
  • testsúlygyarapodás, 
  • megnövekedett étvágy, 
  • értéktelenség érzése.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!

Szuperélelmiszer, vagy rákkeltő és káros? Vajon mindent jól tudsz a szójáról?

