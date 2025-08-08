Cukorbetegség: a mentális egészségre is hatással van ez az állapot

A vércukorszint követése, az inzulin adagolása, az étkezések megtervezése, a fizikai aktivitás - egy cukorbeteg személynek sok mindenre kell gondolnia. A diagnózis az egész életmód megváltoztatásával jár. Meg kell változtatni ugyanis az étrendet, ki kell hagyni a cukrozott italokat, és visszafogni az alkoholfogyasztást, és a fenti tevékenységek elvégzése, valamint az orvosi vizsgálatok is mind megterhelhetik az embert - hívja fel a figyelmet a Mental Health America.

A fenti változások és feladatok mentális egészségi problémákat is okozhatnak:

Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegeknél nagyobb a kockázata a depresszió, a szorongásos zavarok és az táplálkozási zavarok kialakulásának.

A depresszió előfordulási aránya a cukorbetegeknél kétszer nagyobb, mint az átlagnépességben.

Az 1-es típusú cukorbetegek kétszer nagyobb valószínűséggel élnek táplálkozási zavarokkal.

Az 1-es típusú cukorbetegségben szenvedő nőknél a bulimia a leggyakoribb étkezési zavar, míg a 2. típusú cukorbetegséggel élő nőknél nagyobb valószínűséggel fordul elő falási zavar.

Illusztráció. Fotó: Getty Images

Több módszer is segíthet

Többféle terápiás módszer is alkalmazható, például kognitív viselkedésterápia , valamint akár családterápia is. Utóbbi során nemcsak a betegnek, hanem a közvetlen környezetének is van lehetősége kommunikálnia és közös megoldást keresni a problémákra.

, valamint akár is. Utóbbi során nemcsak a betegnek, hanem a közvetlen környezetének is van lehetősége kommunikálnia és közös megoldást keresni a problémákra. Gyógyszeres kezelés is szóba jöhet . Fontos, hogy a kezelőorvosunkat tájékoztassuk a cukorbetegségről és a rá szedett készítményekről, mielőtt a mentális egészségi problémáinkra is felírnának egy gyógyszert.

. Fontos, hogy a kezelőorvosunkat tájékoztassuk a cukorbetegségről és a rá szedett készítményekről, mielőtt a mentális egészségi problémáinkra is felírnának egy gyógyszert. A vércukorszint követése nagy stresszel járhat, ezért érdemes valamilyen stresszkezelési módszert keresnünk. Ez lehet például jóga, vagy más relaxációs technikák. A lényeg, hogy megtaláljuk a számunkra legalkalmasabbat.

Bárki lehet depressziós

Az Amerikai Diabétesz társaság felhívja rá a figyelmet, hogy a mentális problémák, köztük a depresszió is nem válogat. Fontos, hogy tisztában legyünk a jeleivel, hogy akár mi, akár egy szerettünk időben segítséget kapjon.

A klinikai értelemben vett depresszió többek között az alábbiakkal jár:

alvászavar,

étvágycsökkenés,

fáradtság,

nyugtalanság,

lehangoltság,

szomorúság,

testsúlycsökkenés,

motiválatlanság,

öngyilkossági szándék,

erőtlenség,

érdeklődés elvesztése,

testsúlygyarapodás,

megnövekedett étvágy,

értéktelenség érzése.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély-számot! Krízishelyzetben lévő gyermek esetében kérjen segítséget a mobilról is ingyenesen elérhető 116-111 telefonszámon, vagy online chaten!