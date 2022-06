Az alkohol így hat a cukorbetegekre

Hogyan lehet biztonságosan fogyókúrázni cukorbetegség mellett? Részletek itt.

Az alkoholfogyasztás igen megosztó kérdés a cukorbetegek esetében, hiszen sokan úgy gondolják, teljes mértékben száműzniük kell az életükből ezeket az italokat. Mint azt Szarka Dorottya, a Cukorbetegközpont dietetikusa elmondta, valójában diabétesz fennállása esetén sem tilos a pohár fenekére nézni, feltéve, ha a beteg ügyel arra, hogy miből és mennyit iszik, illetve mit fogyaszt mellé. A mérsékelt alkoholfogyasztás hirtelen vércukorszint-emelkedést okoz, míg a huzamosabb idejű, nagy mennyiségű italozás veszélyes mértékben lecsökkentheti azt, ugyanis gátolja a máj glükózkibocsátását. Fontos szempont továbbá, hogy az adott ital tartalmaz-e cukrot, illetve hogy mennyi a szénhidráttartalma.

Egy cukorbeteg számára egyáltalán nem mindegy, milyen típusú alkoholt fogyaszt

A likőrök, koktélok, pálinkák, édes borok és pezsgők nagy része igen cukros, ezért ezeket tanácsos elkerülni, mivel először gyorsan megemelik a vércukorszintet, amely viszont azután hirtelen túlzott mértékben is lezuhanhat. Egy pohár jó minőségű - nem édes - bor vagy száraz pezsgő azonban megengedett, sőt bizonyos mértékben még jót is tesz a vércukor szintjének. Egy több hónapig folyó tanulmány bizonyította, hogy hosszú távon az éhomi vércukor jelentősen csökkenthető napi egy deciliter száraz vörösbor ebédre vagy vacsorához történő elfogyasztásával. Ami pedig a sörfogyasztást illeti: mindig számoljuk bele az ital magas szénhidráttartalmát a napi keretbe, valamint érdemes figyelembe venni az energiatartalmat is.

Együnk mellé valamit!

Az alkohol gátolja a máj glükózkibocsátását, ezért a túlzott mértékű bevitel könnyen hipoglikémiához vezethet, főleg, ha nem eszünk mellé semmit. Fontos tehát, hogy az alkoholfogyasztás étkezéshez kötötten történjen. Legjobb, ha rostban gazdag, teljes kiőrlésű lisztből készült nassolnivalót fogyasztunk, például teljes kiőrlésű kekszet vagy ropit.

Óvatosan a mozgással!

Sokan bulikban, fesztiválokon nyúlnak főleg alkoholhoz, amikor az embert sokszor elkapja a tánchangulat. Az intenzív mozgás - kellő odafigyelés nélkül - önmagában is megnövelheti a hipoglikémia esélyét. Ha azonban alkoholt fogyasztott a beteg, akkor ennek rizikója még nagyobb, ezért ilyenkor vagy kerüljük a túlzott fizikai aktivitást, vagy figyeljünk nagyon oda a vércukorszintünk gyakori ellenőrzésére.

Fontos a folyadékpótlás

Az alkohol köztudottan vízelvonó és vízhajtó hatással rendelkezik, ezért könnyen dehidratálódhatunk. Ez egészséges szervezetnél is veszélyes, a cukorbetegeknél pedig még inkább, mivel a kiszáradás sűrűbb vért, az pedig magasabb vércukorszintet eredményez.

Limitek az étkezésben

Alkoholfogyasztás mellett fontos rágcsálni valamit, ám nem szabad átesni a ló túloldalára. Az alkohol jelentősen megnöveli az étvágyunkat, ezért fontos, hogy ne lépjük túl a javasolt szénhidrát- és kalóriamennyiséget, máskülönben sem a vércukrunknak, sem a testsúlyunknak nem teszünk jót.