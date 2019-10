5 módszer, amivel kiderítheti, hogy egészséges-e

Bár mindenkit arra buzdítunk, hogy vegyen részt rendszeresen szűrővizsgálatokon, néhány "tesztet" otthon is elvégezhetünk. Derítse ki, valóban egészséges-e!

Orvoshoz járni senki sem szeret, emiatt gyakran túl későn derülnek ki súlyos betegségek. Most olyan teszteket mutatunk be, amelyeket mi magunk is elvégezhetünk, hogy kiderítsük, egészségesek vagyunk-e.

Derék-csípő arány Bár a jókora derékbőség önmagában is jelzésértékű (sok krónikus betegség rizikóját növeli az elhízás), a derék-csípő arány még pontosabb képet nyújt az egészségi állapotunkról. Ha ugyanis ez az arány magas, akkor olyan betegségek veszélyeztetnek minket, mint a magas vérnyomás, a magas vérzsírszint, a cukorbetegség. Mérjük meg a hasunkat közvetlenül a köldökünk alatt, illetve a csípőnket a legszélesebb pontján, majd a két számot osszuk el egymással. Ha a kapott érték 0,8 fölött van, érdemes orvoshoz fordulni egy teljes kivizsgálásra.

A derék és a csípő aránya is árulkodó lehet