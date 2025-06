Repedezett sarok: így kezelhető házilag – Elég naponta kétszer foglalkozni vele

A repedezett sarkak elsődleges oka a bőrszárazság, noha egyes esetekben közrejátszhatnak benne egyéb tényezők is, közte bőrproblémák (ekcéma, pikkelysömör, fertőzések) és szisztémás betegségek (cukorbetegség, pajzsmirigy-alulműködés, Sjögren-szindróma) egyaránt. Szintén kockázati faktor a nyitott sarkú lábbelik, például szandálok gyakori viselése, a hosszas ácsorgás, illetve bármi, ami gátolja a bőr megfelelő nedvességtartalmának megőrzését. Azon túl, hogy a repedések esztétikailag zavaróak, olykor vérezhetnek, fájhatnak is. Sőt, ritkán bőrfertőzés, úgynevezett cellulitisz is kialakulhat belőlük szövődményként.

A sarkak rendszeres ápolása segíthet megelőzni, hogy berepedezzen rajtuk a bőr. Fotó: Getty Images

A berepedezett sarkak kezelése

A jó hír, hogy a sarokrepedések a legtöbb esetben házilag is jól kezelhetőek, illetve a megfelelő módszerekkel elejét lehet venni a problémának. Az alábbiakban az Oklahomai Podiátriai Társaság gyűjtése alapján mutatjuk be a kezelés alapvető lépéseit.

Rendszeres hámlasztás: fontos, hogy eltávolítsuk a területről az elhalt hámsejteket, elősegítve ezáltal a bőr egészséges megújulását. Cukor, méz és olívaolaj keverékéből akár otthon is készíthetünk hámlasztókrémet. Ezt aztán mindennap érdemes körkörös mozdulatokkal a sarok bőrébe masszírozni, majd langyos vízzel leöblíteni.

fontos, hogy eltávolítsuk a területről az elhalt hámsejteket, elősegítve ezáltal a bőr egészséges megújulását. Cukor, méz és olívaolaj keverékéből akár otthon is készíthetünk hámlasztókrémet. Ezt aztán mindennap érdemes körkörös mozdulatokkal a sarok bőrébe masszírozni, majd langyos vízzel leöblíteni. Hidratálás: lévén, hogy a sarok berepedezésének alapja a bőrszárazság, nagyon lényeges, hogy megfelelően hidratáljuk lábunk bőrét. Számos olyan készítmény kapható a boltokban, amelyek például sheavajat, kókuszolajat vagy glicerint tartalmaznak összetevőként. A legjobb, ha naponta kétszer, valamint másodjára lefekvés előtt kenjük be vele lábunkat, kiemelten a sarkunkat, éjszakára pedig egy zoknit is húzunk rá, javítva a hidratálószer felszívódásának hatékonyságát.

lévén, hogy a sarok berepedezésének alapja a bőrszárazság, nagyon lényeges, hogy megfelelően hidratáljuk lábunk bőrét. Számos olyan készítmény kapható a boltokban, amelyek például sheavajat, kókuszolajat vagy glicerint tartalmaznak összetevőként. A legjobb, ha naponta kétszer, valamint másodjára lefekvés előtt kenjük be vele lábunkat, kiemelten a sarkunkat, éjszakára pedig egy zoknit is húzunk rá, javítva a hidratálószer felszívódásának hatékonyságát. Áztatás: egyaránt segít puhítani a bőrt és csillapítani a repedések okozta kellemetlenségeket, ha időnként meleg vízben áztatjuk kicsit lábainkat. A vízhez pár csepp levendula- vagy teafaolajat is csepegtethetünk, kiaknázva azok nyugtató és antibakteriális tulajdonságait. Sőt, némi Epsom-só vagy almaecet révén a hámlasztást is tovább erősíthetjük.

egyaránt segít puhítani a bőrt és csillapítani a repedések okozta kellemetlenségeket, ha időnként meleg vízben áztatjuk kicsit lábainkat. A vízhez pár csepp levendula- vagy teafaolajat is csepegtethetünk, kiaknázva azok nyugtató és antibakteriális tulajdonságait. Sőt, némi Epsom-só vagy almaecet révén a hámlasztást is tovább erősíthetjük. Bőrmaszk gyümölcsökből: amilyen finomak élelmiszerként, olyan kiváló természetes hidratáló is egyben a banán és az avokádó. Megpucolva és egy tálban összenyomva remek krémet nyerhetünk belőlük, amelyet aztán a száraz bőrfelületre kell kenni 15-20 percre, mielőtt langyos vízzel lemosnánk. Mindez segít táplálni és hidratálni a bőrt, puha, lágy textúrát biztosítva neki.

amilyen finomak élelmiszerként, olyan kiváló természetes hidratáló is egyben a banán és az avokádó. Megpucolva és egy tálban összenyomva remek krémet nyerhetünk belőlük, amelyet aztán a száraz bőrfelületre kell kenni 15-20 percre, mielőtt langyos vízzel lemosnánk. Mindez segít táplálni és hidratálni a bőrt, puha, lágy textúrát biztosítva neki. Belső hidratálás: az egészséges bőr alapfeltétele nem csupán a külső, hanem a belső hidratálás is. Már csak ezért is fontos tehát, hogy ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre mindennap. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, mennyit kellene innod naponta az életkorod alapján.

az egészséges bőr alapfeltétele nem csupán a külső, hanem a belső hidratálás is. Már csak ezért is fontos tehát, hogy ügyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre mindennap. Korábbi cikkünkben összefoglaltuk, mennyit kellene innod naponta az életkorod alapján. Optimális lábbeli: a rosszul illeszkedő cipők súlyosbíthatják a sarkak szárazságát és repedezettségét azáltal, hogy súrlódást és nyomást fejtenek ki a lábra. Válasszunk tehát olyan cipőt a mindennapokban, amely megfelelő tartást és párnázottságot biztosít. Magas sarkú és szűk orrú lábbeliket pedig legfeljebb alkalmanként és akkor is csak rövid ideig viseljünk.

A rendszeres lábápolás egészségünk hosszú távú megőrzésének elengedhetetlen része. A sarkakra való odafigyelés révén pedig megannyi kellemetlenségtől, sőt, olykor súlyosabb panaszoktól is megóvhatjuk magunkat. Ha viszont a bőr kivörösödik, vagy egyéb fertőzésre utaló tünet jelentkezik, mindenképpen keressünk fel orvost!