A sarokrepedés súlyos következményei

A tavaszi-nyári időszakban lábunkat a szokásosnál több környezeti hatásnak tesszük ki: a folyamatos erős napsugárzás kiszáríthatja a papucsból vagy szandálból kikandikáló sarkunkat, a kiszáradt, megkeményedett bőr pedig a lábunkra nehezedett súly miatt könnyen berepedezhet. A sarokrepedés azonban nem csak esztétikai probléma: az elhanyagolt, súlyosabb esetek akár egészségügyi veszélyeket is rejthetnek magukban.

A sarokrepedés okai

A tűző napfény valójában csak egy a sarokrepedést kiváltó tényezők közül. A probléma kialakulásában közrejátszhat még a szervezet dehidratáltsága, azaz a nem elegendő folyadékbevitel, a rendszeresen túl forró vízzel történő fürdés vagy zuhanyzás, a szárító hatású tusfürdők és szappanok használta, a hiányos bőrápolás, és lehet akár a cukorbetegség következménye is.

Kezelése

Ha már kialakult a probléma, mindenképpen érdemes változtatni a bőr szárazságát fokozó szokásokon (forró fürdés, bőrápolás), emellett pedig a kezdeti stádiumban akár házi praktikákkal is megakadályozható, hogy a sarokrepedés súlyosabb panaszokat okozzon. A vazelin, az olívaolaj vagy a sheavaj csodát tud művelni a száraz bőrrel: a vazelinnel vagy a shevajjal egyszerűen be kell kenni a száraz területeket, és már az első néhány használat után felpuhítják és hidratálják a sarkat. Az olívaolaj is a problémás részekre való, ám a bekenés után jó, ha meleg zoknit húzunk a lábunkra, és rajta hagyjuk egész éjszakára.

A sarokrepedés nem pusztán esztétikai probléma

Ha azonban a lábunk már rosszabb stádiumban van, mikor a keményedés olyan vastag, a repedés pedig olyan mély, hogy a házi praktikák sem használnak, akkor mindenképpen érdemes bőrgyógyászhoz fordulni.

A sarokrepedés veszélyei

Ha a repedés mély, az élő szövetet is elérheti, a mély seb pedig könnyen elfertőződhet. Ez a stádium már járás közben fájdalommal is járhat, és gyakran kisebb vérzések kísérhetik.

Cukorbetegség esetén sokkal nagyobb a fertőzések kialakulásának veszélye, és mivel ebben az állapotban nehezebben gyógyulnak a sebek, súlyos következményekkel is járhat. Legrosszabb esetben akár a láb amputálásával.