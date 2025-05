Cellulitisz: ezek a figyelmeztető jelek – így fertőződhet el a bőr

Noha hasonlít a nevük, nem szabad összekeverni egymással a cellulitot és a cellulitiszt. Előbbi a narancsbőr orvosi neve, utóbbi viszont a bőr középső és mélyebb rétegeit érintő bakteriális fertőzéseket foglalja magában. Ezenkívül míg a cellulit csupán esztétikai probléma, addig a cellulitisz mindenképpen orvosi kezelést igénylő állapot, amely a többi között vérmérgezést és toxikus sokkot is előidézhet. A fertőzést legtöbbször Streptococcus vagy Staphylococcus baktériumok váltják ki, de számos más kórokozó is meghúzódhat a panaszok hátterében. Ezek akár sebeken, rovarcsípéseken, egyéb betegségek okozta fekélyeken keresztül is bejuthatnak a bőrbe, majd elszaporodhatnak ott.

Cellulitiszre utaló tünetekkel érdemes mihamarabb bőrgyógyászt felkeresni. Fotó: Getty Images

A cellulitisz tünetei

Mint azt a Clevelandi Klinika írja, a cellulitisz kezdetben enyhe elszíneződésként jelentkezik a bőrön, amely valamelyest meleg tapintatú lehet. Ahogy aztán a fertőzés terjed, az elszíneződés is egyre sötétebb árnyalatúvá válik, miközben a bőr egyre inkább megduzzad, érzékennyé, fájdalmassá válik. Idővel folyadékkal telt hólyagok képződhetnek a bőr felületén, amelynek érintett területe hasonló gödrös textúrájúvá válhat, mint a narancshéj. Mindehhez általános tünetként láz, hidegrázás, fáradtság társulhat. Elhelyezkedésétől függően a gyulladás és duzzanat izom- és ízületi fájdalmakat, merevséget ugyancsak előidézhet.

A cellulitisz legtöbbször az alsó végtagokon alakul ki, de a test bármely részét érintheti. Nem ritka az sem, hogy az arc, a karok, kezek vagy ujjak területén üti fel a fejét a fertőzés. Ilyesfajta bőrpanaszok mindkét nemnél és bármely életkorban kialakulhatnak. Általában véve magasabb a kockázat a gyermekek körében, de szintén rizikófaktor a legyengült immunrendszer, az elhízás, az aktuálisan fennálló bárányhimlő vagy övsömör, illetve olyan krónikus bőrproblémák, mint az atlétaláb, az ekcéma és a pikkelysömör. Szintén veszélyt hordoznak magukban a vágott sebek, fekélyek, rovarcsípések, állati harapások, de akár egy tetoválás vagy piercing is lehet fertőzésforrás.

Mikor kell orvoshoz fordulni?

Mint ugye említettük, a cellulitisz akár súlyos szövődmények kialakulásához vezethet. Éppen ezért a bőrfertőzésre utaló tünetek jelentkezése esetén feltétlenül fontos háziorvosunkkal vagy lehetőség szerint közvetlenül bőrgyógyásszal konzultálni. A diagnózis felállításának alapja a fizikai vizsgálat, amely kiegészülhet vér- vagy kenetvételt követő laborvizsgálattal is a fertőzést kiváltó baktérium kimutatása céljából. A kezelés elsődleges eszköze az antibiotikumkúra. Az orvos által felírt gyógyszert mindig az alkalmazási ajánlásnak megfelelő módon és ideig kell szedni. A kúrát akkor sem szabad félbehagyni, ha tüneteink javulni látszanak! A Penn Medicine tájékoztatója szerint megfelelő kezeléssel a tipikus gyógyulási idő 7-10 nap.

Az antibiotikumszedés mellett egyéb otthoni gyógymódok is hasznosak lehetnek, elsősorban a tünetek enyhítése révén.