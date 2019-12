Rejtélyes fehér foltok a bőrön: mi okozza?

A napgomba nagyon gyakori, főként a meleg hónapokban, ilyenkor válik ugyanis láthatóvá a lebarnult bőrön. Sokan fertőzésnek gondolják, pedig nem az, nem a strandon kapjuk el vagy a szoláriumban. A kis fehér foltok azért jelentkeznek, mert a bőrön elszaporodik egy olyan gomba (Malassezia furfur), amely normál esetben is jelen van, elsősorban a hajas fejbőrön, és onnan hullik rá a hátra, a vállra, a mellkasra. Terjedését segítik bizonyos hormonális eltérések, a meleg, párás környezet, a zsíros bőr és azimmunrendszergyengesége.

A kezdetben barnásvörös, alig hámló foltként jelentkező elváltozások tehát voltaképpen gombatelepek. A gombák azaleinsavat termelnek, amely gátolja a pigment termelést, a bőr pedig barnulni sem tud miatta, fehérré válik. Elkapni nem lehet a "betegséget", emberről-emberre nem terjed. Leggyakrabban fiatal felnőtteknél tapasztalható, akik fizikai munkát végeznek, vagy aktívan sportolnak, ezért sokat izzadnak. A diagnózis felállítása egyszerű: kaparékból történhet vagy Wood-fényben, amelynek hatására a gombatelepek sárgászölden fluoreszkálnak.

Többféle eredete lehet az esztétikailag zavaró fehér foltok kialakulásának

A fejbőrt is kell kezelni

A kezelés gombaellenes krémekkel és oldatokkal lehetséges. Fontos, hogy a fejbőrt minden esetben kezelni kell, hiszen a gombatelepek gyakran ott is előfordulhatnak. A gombaellenes samponokat zuhanyzáshoz is használhatjuk a test más részeire. Időnként - például nagy felületen való megjelenés, gyenge immunrendszer vagy terápiarezisztens esetben - a terápiát tablettás gyógyszerekkel is ki kell egészíteni.

A napgomba általában egy-két hétnyi kezelés után meggyógyul, de a foltok csak akkor tűnnek el, amikor a környező bőr barnasága lekopik, illetve amikor a foltok helye is le tud barnulni. Megelőzésképpen ajánlatos a bőrről az izzadságot minél hamarabb letörölni, a befülledést elkerülni. A műszálas ruhák kerülendőek. Ha valakinek hajlama van a napgombára, akkor megelőzésként is lehet gombaellenes készítményt (sampont) használni. A zsíros testápolók pedig kerülendőek, mert az izzadást és a bepállást fokozhatják. Ezeket a fehér foltokat nyáron ugyanúgy fényvédővel kell kenni!

Vitiligo

Létezik egy másik foltokkal járó bőrbetegség: a vitiligo. Lényege, hogy a bőr elveszti melanintartalmát. A melanint termelő sejtek pusztulása szabálytalan alakú fehér foltokat eredményez. Sötét bőrű embereken jóval feltűnőbbek a foltok.

A vitiligo általában kis területen kezdődik, majd terjedni kezdhet. Gyakorlatilag a test bármely részén felbukkanhat, de a leggyakrabban a fénynek kitett helyeken alakul ki, kézen, lábfejen, arcon. Bármely életkorban jelentkezhet, de leggyakrabban kamasz- és fiatal felnőtt korban. Meggyógyítani nem lehet a betegséget, a kezelés célja a folyamat lassítása. Kísérőtünet lehet a korai őszülés, a száj színének kifakulása, a retina színváltozása. Kialakulásának oka nem ismert, feltételezik az immunológiai rendellenességet, az autoimmun eredetet, az örökletességet, a toxikus hatást és az idegi mechanizmusokat is.

A vitiligo kezelési lehetőségeiről itt olvashat!

Fehér foltok tartósan fennálló bőrtünetek gyógyulása után is jelentkezhetnek. Sőt néhány lokális gyulladáscsökkentő krém is kifehérítheti a bőrt, ezért ezek használatával óvatosan bánjunk.