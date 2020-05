Ételek, amik árthatnak a bőrünknek

Zsírszegény ételek

A zsírszegény, illetve csökkentett zsírtartalmú ételekkel kapcsolatban nagyon fontos tudni, hogy a gyártóknak valamivel pótolniuk kell az ízeket, amiket a zsír kivonásával elveszítenek - ilyenkor pedig általában a cukortartalmat növelik.

Az, hogy a cukor milyen rossz hatással van a bőrre és a kollagéntermelődésre, számos kutatás igazolja - így ha az ilyen ételek után azt vesszük észre, hogy pattanásosak leszünk, ne fogyasszuk többet őket. Válasszunk olyasmit, amiben "jó" zsírok vannak, például avokádót vagy olajos magokat.

Sovány tej

Egy nemrégiben készült kutatás azt derítette ki, hogy azoknál a tinédzsereknél a leggyakoribb a súlyosan pattanásos, aknés bőr, akik sok tejet isznak. A legsúlyosabb bőrproblémákkal azok rendelkeztek, akik rendszeresen sovány tejet fogyasztottak - ennek az oka valószínűleg az, hogy a tejben hormonok és bioaktív molekulák találhatók. Ilyenkor érdemes inkább édesítetlen kókusztejre vagy mandulatejre váltani.

Ha turmixot készítünk, tegyünk bele minél több zöldségfélét!

Zöldségolajak

A kukorica- és szójaolaj is káros hatással lehet a bőrre, mivel serkentik a szervezetben végbemenő gyulladásos folyamatokat - az akné pedig szintén egyfajta gyulladás. Válasszunk inkább kókusz- vagy olívaolajat.

Gyümölcsturmixok

Bár sok bennük a vitamin, de cukrot/fruktózt is nagy mértékben tartalmaznak, ami egyáltalán nem tesz jót a bőrnek, ahogyan ezt más számos kutatás is igazolta. Ne vegyünk boltban előre gyártott smoothie-t, készítsünk inkább saját magunknak otthon, és lehetőség szerint minél több zöldséget és kevesebb gyümölcsöt tegyünk bele - keverhetjük például a spenótot banánnal vagy almával, esetleg egy kis citrommal és bogyós gyümölccsel, ha pedig krémesebb állagot szeretnénk, tegyünk a turmixba egy fél avokádót is.

