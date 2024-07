Ekkora büntetést kap, aki tiltott helyen strandol

A tiltott helyen fürdőzés nem csak balesetveszélyes, de kifejezetten tilos is, komoly büntetés jár érte annak, akit elkapnak – hívta fel a figyelmet cikkében a Pénzcentrum. Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Kommunikációs Szolgálatára hivatkozva azt írták, a helyszíni bírság 6 500 forinttól 65 ezer forintig terjedhet, szabálysértési eljárás indítása esetén azonban akár a 200 ezer forintot is elérheti a befizetendő összeg.

A hőségre hivatkozva minden évben akadnak olyanok, akik tilosban járnak. Fotó: Getty Images

Hol szabad fürdeni, és hol nem?

A kijelölt fürdőhely határát a parton kihelyezett, fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete figurát ábrázoló tábla jelzi. A fürdés tilalmát, vagy a veszélyes, fürdésre alkalmatlan helyeknél pedig minden esetben a FÜRÖDNI TILOS! tábla látható. A Pénzcentrum listája szerint tilos fürdőzni

hajóútban;

hajóútban; a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják (úszók, villanók) 100 méteres körzetében;

a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják (úszók, villanók) 100 méteres körzetében; a nagyhajók, úszómunkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében;

a nagyhajók, úszómunkagépek és fürdés célját nem szolgáló úszóművek 100 méteres körzetében; a hidak, a vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében;

a hidak, a vízkivételi művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres körzetében; kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek területén;

kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek területén; kijelölt zárt vízisí és vízi motoros sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, valamint hajóállomások területén;

kijelölt zárt vízisí és vízi motoros sporteszköz közlekedésére szolgáló pályák, valamint hajóállomások területén; egészségre ártalmas vizekben;

egészségre ártalmas vizekben; határvizekben, városok belterületén lévő szabadvizekben, kivéve a kijelölt fürdőhelyeket;

határvizekben, városok belterületén lévő szabadvizekben, kivéve a kijelölt fürdőhelyeket; mindenhol, ahol azt tábla tiltja.

„Mivel a szabad vizek hőfoka általában elmarad a strandfürdők hőmérsékletétől, ne feledjük a fő szabályt, hogy a hőségtől felhevült testtel való vízbe ugrás még a jól úszóknál is könnyen izomgörcshöz, sőt vízbe fulladáshoz is vezethet” – olvasható a cikkben. Az ORFK arra is felhívta a figyelmet, hogy a változó vízmélység és a hőmérséklet-különbségek miatt a bányatavak különösen veszélyesek.