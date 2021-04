Mi váltja ki?

A bőr viszketésének lehet olyan egyszerű oka, mint egy csípés vagy egy apró kiütés, de tünete lehet egyes komolyabb betegségeknek, mint a máj vagy a vese elégtelensége. Ahhoz, hogy a viszketés megszűnjön, elengedhetetlen megtalálni az azt kiváltó okot.

A leggyakoribb ok

Természetesen a viszketés leggyakoribb oka valamely bőrirritáció vagy bőrbetegség. Immunrendszerünk a bőr esetében is védelmet nyújtanak a vírusok és baktériumok ellen. Ha a test külvilággal érintkező felületén valamilyen gyanús behatolót érzékel, támadást indít, aminek hatására az érintett felület gyulladásba jön, ezt érzékeljük kiütésként. Függően attól, hogy a reakciót kiváltó anyag csak a bőrt érinti, vagy az egész testet ellepő gyulladásról van szó, különböző bőrbetegségről beszélünk. Ezek leggyakoribb kísérő tünete a viszketés, esetenként a kiszáradt, repedezett bőr.

Száraz bőr és ekcéma

A száraz bőr jól felismerhető, ha a viszketés helyén nincsenek kitüremkedések vagy bőrpír, akkor szinte biztosan ez a probléma, amin egy jó hidratáló krém könnyedén segíthet. Szintén képes őrjítő viszketést okozni az ekcéma, ami leginkább a gyermekeket érintő betegség. Azekcémais a bőr kiszáradását okozza, de komoly gyulladással és irritációval jár. Ekcéma esetén is nagyon fontos a bőr nedvesen tartása. Bár a dermatitisz idővel csökkenőt tüneteket mutat, akiknél jelen van a betegség, fokozottan érzékenyek a bőr egyéb megbetegedéseivel szemben.

Allergiás reakciók

Az allergiás reakciók szintén viszketéssel járnak együtt, apró kiütésekkel megspékelve. Allergia esetén a bőrrel kapcsolatba lépő anyag reakciót vált ki azimmunrendszerrészéről, aminek egyik kísérő tünete a viszketés. Allergén anyag lehet akár valamilyen textilféleség, háziállatok szőre vagy nyála, testen viselt ékszerek anyaga, de akár az ételallergia is okozhat viszketést.

Csalánkiütés és paraziták

A csalánkiütés is meglehetősen gyakori, kiváltó oka a testben szabadjára engedett hisztamin. Ennek hatására - az apró erek falának fokozott áteresztőképessége miatt - vizenyő képződik (folyadék kiáramlás történik a szövetekbe). Kiváltó oka lehet a nagy meleg, extrém hideg, egyes gyógyszerekre történő allergiás reakció, edzés vagy akár a túl sok napfény is. Sajnos acsalánkiütésnem csak kellemetlen viszketést, de esetenként fájdalmat is képes okozni. Viszketést okoznak továbbá egyes paraziták, a gombás fertőzések, de a cukorbetegség, az idegbecsípődés vagy a már említett veseelégtelenség is.

Hogy enyhíthetünk a panaszon?

Általános jelenség, hogy a viszkető felület intenzív vakarása csak további terjedésre bírja a tünetet, ezért sokkal hatékonyabb, ha kézmeleg vízzel próbáljuk enyhíteni a vakarózási kényszert, vagy az egyes allergiagyógyszerekbe vethetjük bizodalmunkat. A hidratáló krémek szintén segíthetnek, akárcsak a bőrkímélő szappanok vagy a hideg vizes borogatás.

