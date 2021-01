A bőrrák így alakul ki

A rákmegelőző állapot annyit jelent, hogy a bőr erősen károsodott a napsugárzás vagy a szoláriumozás miatt és fennáll a bőrrák kialakulásának kockázata. Dr. Rózsa Annamária, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza szerint a jó hír, hogy ebben a szakaszban még sokat lehet tenni a bőrrák megelőzéséért.

5 dolog, amit érdemes tudni a rákmegelőző állapotról

A bőrrákszűrés során megszülethet az aktinikus keratózis diagnózisa, ami egy, a napfény okozta, elszarusodással járó bőrelváltozás. Tulajdonképpen egy rákmegelőző állapotról van szó, amelynek számos tünete lehet. Íme a leggyakoribbak:

nem feltűnő, érdes tapintású folt a bőrön, amely viszkethet, vagy égő érzést okozhat;

érdes felületű, rózsaszín, sárgás, vöröses folt vagy kinövés, ami dörzsölés hatására fájdalmas;

az ajkakon folyamatos szárazság érzet jelentkezhet;

időnként eltűnő, majd napfény hatására kiújuló bőrelváltozás.

A rákmegelőző állapotból orvosi kezeléssel jó eséllyel nem lesz bőrrák. Egyelőre nincs olyan módszer, amellyel teljes bizonyossággal megmondható, melyik rákmegelőző állapotból fejlődik ki bőrrák, melyikből nem. Éppen ezért minden gyanús jellel orvoshoz kell fordulni, és szükség esetén meg kell kezdeni a megelőző kezelést.

A viszkető, érzékeny bőr bajt jelezhet. Fotó: Getty Images

Egyes rákmegelőző állapotok olyan kellemetlen tüneteket okoznak, mint a viszketés, a bőrérzékenység, vagy a vérzés. Időben elkezdett, hatékony bőrgyógyászati kezeléssel ezektől is meg lehet szabadulni.

Néha összetett és ismételt kezelés szükséges

"A rákmegelőző állapot kezelése az esetek egy részében csak egyszeri alkalom, későbbi kontrollal. Azonban sokszor ennél több alkalomra és kombinált kezelésekre is szükség lehet. Főként a sugárzástól erősen károsodott bőrnél fordul elő, hogy több aktinikus keratózis is felfedezhető a bőrön. Még abban az esetben is előfordulhat ez, ha esetleg nem látható gyanús folt vagy kinövés, csupán a bőrgyógyász azonosíthatja be a jelenséget" - hangsúlyozza dr. Rózsa Annamária, az Anyajegyszűrő Központ bőrgyógyásza. - Más esetekben akár úgy is érezheti a páciens, mintha dörzspapír felületű lenne a bőre. De akár látható a rákmegelőző állapot, akár nem, a bőrgyógyász többféle kezelést is javasolhat, a fagyasztástól a kémiai hámlasztáson át a photodinámiás vagy lézeres eljárásig. Minden kezelés elsődleges célja, hogy kivédje a valódi bőrrák kialakulását.

A rendszeres bőrgyógyászati szűrés életet menthet

A rákmegelőző állapot diagnosztizálása mindenképpen intő jel, hogy a megfelelő fényvédelem egyszerűen elkerülhetetlen. Tévhit lehet azt gondolni, hogy ha egyszer már "megtörtént a baj", fölösleges a bőrvédelemmel foglalkozni, hiszen a magas faktorszámú készítményekkel megelőzhető az új bőrjelenségek kialakulása, és esély nyílik a bőr gyógyulására.

Akinek erősen károsodott a bőre, annak alapvetően megnövekedett a rizikója a bőrrák kialakulására. Éppen ezért a rendszeres bőrgyógyászati vizit, a teljes testtérképes anyajegyszűrés életmentő lehet, hiszen az idejében felfedezett elváltozások jobb eséllyel kezelhetők. Minden esetben ajánlatos betartani a bőrgyógyász ajánlását, mind a fényvédelemre, mind az otthoni kezelésre, bőrápolásra, mind a szűrések rendszerességére vonatkozóan.