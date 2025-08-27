Folsav? Biotin? Te tisztában vagy vele, milyen vitaminokat takarnak a kifejezések?

Száraz időre és sok napsütésre számíthatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Napközben ismét többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 33 fok között valószínű. Késő estére 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Ma még viszonylag kibírható lesz a meleg, holnapra viszont már elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.