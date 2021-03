Valóban jó vitaminokat szed?

Hogyan érdemes tehát étrend-kiegészítőt választani? Mindenképpen olvassuk el a termék címkéjét, legyünk tisztában alapfogalmakkal és azt is próbáljuk meg minél pontosabban meghatározni, mi a célunk az étrend-kiegészítők szedésével. Az immunrendszerünket kívánjuk erősíteni, valamilyen betegség megelőzése a célunk, vagy csak egyszerűen szeretnénk energikusabbak lenni?

Multivitaminok

Tipp A nyers paprika C-vitamin-tartalma kétszer akkora, mint a citromé, így ha választhatunk a hazai zöldség és külföldi citrusféle között, a paprika mellett érdemes dönteni! Tudjon meg többet Vitamin ABC-énkből!

D-vitamin

Vas

Nem mindegy, milyen vitaminokat szed (Fotó: Europress) h i r d e t é s

Kalcium

Magnézium

Válasszunk olyan készítményt,, ezt ugyanis a csonttömeg elveszítésével és a csípősérülések megnövekedett esélyével hozták összefüggésbe. Ellenőrizzük, hogy természetes E-vitamint tartalmaz-e (d-alfa-tokoferol), és nem pedig szintetikusat (dl-alfa-tokoferol),. A túl sok vas is ártalmas, különösen a férfiaknak és az idősebb, változókorban lévő nőknek, egy kutatás szerint ugyanis ez a korai halálozás megnövekedett kockázatát okozhatja.A szervezetünknek legalább 600NE-re van szükség, ezt azonban igen nehéz csak a táplálkozáson keresztül biztosítani. A legjobban hasznosuló a D3 (kolekalciferol), dea D3 forrása ugyanis legtöbbször a halolaj.Vasat jó néhány esetben javasolhat a háziorvos, például erős menstruációtól szenvedő nőknek vagy vérszegényeknek. De a vas komoly hatással lehet az emésztőrendszerre, többek között hasfájást és székrekedést is okozhat. Válasszunk, és a vas mellé mindig szedjünk C-vitamint is , ez ugyanis fontos a vas megfelelő felszívódásához., mert segítségével megelőzhető a későbbi csontritkulást . A kalciumot többféle formában szedhetjük, a legjobbak közülük a kalcium-citrát, illetve a kalcium-karbonát. Az utóbbi általában olcsóbb és több aktív kalciumot tartalmaz, így kevesebb tablettát kell bevennünk, ám haspuffadást és székrekedést is okozhat. Mivel a szervezetünk csak meghatározott mennyiségű kalciumot tud egyszerre hasznosítani, a javasolt napi adagot érdemes két vagy három részletben, étkezések mellett bevenni.A magnézium jótékony hatással van a testi és a lelki egészségre is Többféle formája kapható, a leggyakoribbak a magnézium-oxid, a magnézium-glicinát és a magnézium-citrát. Kutatások az utóbbi kettőt találták a leghatékonyabbnak, legkönnyebben felszívódónak, ráadásul ezek kevésbé okoznak emésztési problémákat.