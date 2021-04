Trombózis után is fontos ez a vizsgálat

Az erek vizsgálatában nagy jelentősége van az ultrahangos ellenőrzésnek, mellyel mind az artériák, mind a vénák állapota jól megfigyelhető. Normál, egészséges esetben az erek fala rugalmas, nincs rajta vagy a rétegei között meszesedés, lumenük szabad, plakkoktól, thrombusoktól (vérrögöktől) mentes, a vér áramlási sebessége normális. A mély- és felületes vénákban számos billentyű található, melyek normális esetben megakadályozzák a vér visszaáramlását. Amennyiben valamilyen probléma adódik, az igen változatos tünetekben nyilvánulhat meg, attól függően, hogy a test mely részén keletkezik a zavar, és az milyen fajtájú, mértékű. Meglehet, hogy a beteg észre sem veszi a problémát, ám súlyos esetben hirtelen életveszélyes állapot is bekövetkezhet.

Ha valaki mélyvénás trombózis tüneteit érzi, azonnal forduljon orvoshoz! Fotó: Getty Images

Alsó végtagi vénák vizsgálata

Az alsó végtagi vénák vizsgálata több okból szükséges lehet: például mélyvénás trombózis diagnosztizálása céljából, utánkövetés gyanánt, visszértágulatok esetén, a vénabillentyűk ellenőrzése miatt, felületes erek gyulladása esetén. Ha a családban előfordult visszeresség, még a tünetek jelentkezése előtt felfedezhet az ultrahang olyan eltéréseket (például elégtelenül záródó billentyűket), melyek ismerete fontos lehet a megelőzés szempontjából. A következő tüneteknél érdemes a vizsgálaton részt venni:

mélyvénás trombózis gyanújakor (fájdalom, livid elszíneződés, az alsó végtag körfogatának növekedése, feszülő érzés)

gyulladás (bőrpír és fájdalom) egy-egy adott ér mentén

visszértágulatok (tervezett műtét előtt is)

nehézlábérzés

lábszárfekély

Hogyan előzhetjük meg a trombózist? Részletek! h i r d e t é s

Ha valaki mélyvénás trombózis tüneteit érzi, azonnal forduljon orvoshoz! Amennyiben a color duplex ultrahangvizsgálat igazolja az akut trombózis tényét, a radiológus azonnal kórházi kezelést javasol, hiszen az embóliaveszély miatt ez életveszélyes állapot. Érdemes tudni, hogy trombózis esetén az utánkövetésben is fontos szerepe van a vénás ultrahangnak, ugyanis ekkor megállapítható, hogy a kezelés hatására milyen mértékben szabadult fel (rekanalizálódott) a korábban elzárt véna, szervült-e a vérrög, milyen mértékben károsodtak a vénabillentyűk. Mindezek ismerete fontos a további kezelés megállapításához.

Az alsó végtagon nem csak mélyvénás trombózis okozhat panaszokat. Előfordulhat a felszíni vénák kitágulása, kanyargóssá válása (visszértágulat), gyulladása, trombózisa, valamint hosszan tartó keringési elégtelenség esetén lábszárfekély is. A visszértágulat igen gyakori állapot, mely táptalajául szolgálhat trombózisnak és fekélynek is, így célszerű komolyan venni, nem csupán esztétikai hibaként tekinteni rá. Ultrahangos vizsgálattal megállapítható a visszértágulat oka, súlyossága, kiterjedése, és ellenőrizhetők a vénabillentyűk. Visszérműtét előtti kivizsgálás lényeges része ezek ellenőrzése - mondja dr. Horváth Ilona, az Ultrahangközpont radiológusa.

Hogy néz ki a vénás erek vizsgálata?

A vizsgálat teljesen fájdalommentes, valamint nem jár sugárterheléssel, így várandósoknál is elvégezhető. A vizsgálat legalább 30 percet vesz igénybe, melynek során a panaszos végtagot a combtőtől a bokáig áttekintik, szükség esetén (visszértágulat vizsgálatakor) álló helyzetben is. Minden elváltozást dokumentálnak, a páciens pedig azonnali írásos és képi eredményre, leletre számíthat. Fontos megemlíteni, hogy jóval ritkábban, de kialakulhat a felső végtagi vénákban is trombózis, ami hasonlóan jól vizsgálható ultrahanggal. A végtagi artériák állapotáról is képet nyerhetünk ultrahangvizsgálattal. Láthatók a fali meszesedések, szűkületek, elzáródások.