Felmérések szerint a nők 17, a férfiak 6 százaléka szenved migréntől. Sokuknál a helytelen étkezés is hozzájárul a tünetek kialakulásához. Ez ellen a megfelelő diéta kialakítása megoldást hozhat, ám mielőtt az érintettek minden gyanúsított dolgot száműznének az étrendjükből, jobb, ha tudják, hogy a böjt vagy az étkezések kihagyása még erősebb migrén kiváltó ok lehet, különösen a nőknél. Nézzük tehát, hogy milyen ételekről bizonyosodott már be, hogy közük lehet a migrénhez.

Alkohol

A bor, különösen a vörösbor kiválthatja a migrént. Egy brazil tanulmány szerint a migrénes betegek legalább 30 százaléka számolt be róla, hogy a bor fogyasztása a kiváltó okok között lehet. Az ok még mindig vita tárgya, de egyes szakértők a tanninokat és a flavonoidokat gyanúsítják.

Egy 2014-es amerikai vizsgálat szerint azok a vörösborok, amelyek nagyobb mennyiségű tannint tartalmaztak (a cabernet sauvignon ebben élen jár) nagyobb valószínűséggel fognak migrént kiváltani. Mivel pedig az alkohol lebomlás vízelvonással jár, így az alkoholfogyasztás kiszáradáshoz is vezethet, ami szintén hozzájárul a fejfájáshoz.

Koffein

Aki hajlamos a migrénre, annak érdemes újragondolnia a kávé vagy kóla fogyasztását. Egy korábbi vizsgálat szerint ugyanis a koffein valószínűleg stimulál bizonyos receptorokat az agyban, amelyek a migrénhez kapcsolódnak. Semmiképpen sem szabad naponta 8-12 dekagrammnál több koffeintartalmú italt elfogyasztani. A koffein kis mennyiségben még használhat is fájdalomcsillapító hatásánál fogva, de a túladagolás már veszélyes.

Érett sajtok

A gorgonzola, a camembert, a pálpusztai bármilyen ízgazdagok, sajnálatosan hathatnak a migrénre. A kutatások szerint bizonyos vegyületek, az úgynevezett tiraminok kölcsönhatásba léphetnek az ingerülettovábbító neurotranszmitterekkel a szervezetben és ez migrénhez vezet.

Pácolt vagy feldolgozott húsok

A kolbász , a szalámi, de további feldolgozott húsok némelyike is beindíthatja a migrént, különösen azok, amelyek tartósítószert tartalmaznak. A nátrium-nitrátról a kutatók különösen úgy gondolják, hogy olyan változásokat okozhat az agy kémiájában, amelyek elvezetnek a migrénhez.

A nátrium-glutamát

Először 2008-ban írták le, hogy ez az ízfokozó szer, amit a kínai konyhában előszeretettel használnak, az emberek mintegy 2,5 százalékánál fejfájást okozhat. De ez az anyag a természetben is előfordul, például a paradicsomban, a sajtokban.

Citrusfélék

Ez az élelmiszer-csoport továbbra is vita tárgya, néhány tanulmány leírja a kapcsolat a migrén és a citrusfélék között, míg mások ezt tagadják. Nem lehet kizárni, hogy vannak, akiknél tényleg ezek a gyümölcsök felelősek a fejfájásért, de az arányuk statisztikusan nem jelentős. Mindenki meggyőződhet róla, hogy neki mi árt, ha pontosan vezet egy migrénnaplót, amiben az elfogyasztott élelmiszerek és gyógyszerek, az étkezések és a rohamok időpontja és néhány fő jellemezője is szerepel.

Aszpartám

Ez a mesterséges édesítőszer a migréntől függetlenül is sok vita tárgya, de gyanúsítható azzal is, hogy a migrén kiváltói között van egyes emberekben. A cukrot és a mesterséges édesítőket egyszerre elkerülni azonban meglehetősen nehéz. Itt is a gondos megfigyelés, a migrénrohamok naplózása segíthet.

Hüvelyesek

A bab, a borsó és a lencse szintén a gyanúsított között van, de közreműködésük a roham kiváltásában nem olyan gyakori, mint az alkoholé és a koffeiné. A szakértők nem egészen értik, hogy a hüvelyesek miért zavarnak néhány migrénes beteget. Különösen, hogy egy 2014-es tanulmány szerint az, aki vegán étrendre tért át, kisebb fájdalmat érez a roham során, mint korábbi normál étrendje mellett. A növényi élelmiszerek tartalmaznak gyulladásgátló vegyületeket, továbbá a kutatók szerint a vizsgálati alanyaik le is fogytak s az elhízás néhány tanulmány szerint összefüggésben van a migrénnel.

Mogyorófélék

Ez az étek is a "nem tanulmányozták, de megfigyelték az orvosok" kategóriába tartozik. Itt is érdemes önmegfigyelést végezni és naplózni. Ha nyilvánvaló az ismétlődés, akkor az adott embernél fennállhat a kapcsolat.

Csokoládé

A csokoládé esetében nem megalapozott, hogy a migrén kiváltója lenne. De egyes vizsgálatok azt mutatják, a közeledő migrént előrejelzi az édességek, különösen a csokoládé iránti vágy megjelenése.

