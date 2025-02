Van egy kis baj az újrahasznosított papírból készült pizzásdobozokkal

A pizzásdobozokból elképesztő mennyiségű veszélyes vegyület (BPA és BPS) jut át a pizzákba – hívta fel Facebook-követői figyelmét a Rizikometer. Az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó csapat a német ÖkoTest cikkére alapozta állítását.

A dobozokban található BPA a pizzákat is beszennyezi. Fotó: Getty Images

Sokkoló eredmények egy termékteszten

A termékteszteket végző német szakértők ezúttal az újrahasznosított papírból készült pizzásdobozokat vették górcső alá, és elkeserítő eredményeket kaptak. Az még hagyján, hogy minden vizsgált dobozban igazolták az egészségkárosító biszfenol A (BPA) és a biszfenol S (BPS) jelenlétét, ám ezek a vegyületek bizony a pizzákba is beleivódtak.

Ha egy felnőtt a tesztben szereplő legszennyezettebb pizzásdobozból fogyaszt el egy egész pizzát, a BPA bevitele mintegy 45000%-kal (!) haladja meg az EFSA által még biztonságosnak ítélt napi beviteli értéket” – írták.

Mi a baj a BPA-val és a BPS-sel?

Már több kutatás is bebizonyította, hogy a BPA összefüggésbe hozható az elhízás, egyes hormonális zavarok, reprodukciós problémák és daganatos megbetegedések kialakulásával is. Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) pedig kimondta, hogy ez az anyag már egészen kis mennyiségben is károsíthatja az immunrendszert.

A BPS-ről ugyan még kevesebbet tudunk, a reprodukcióra azonban ezt is káros hatást gyakorol. Az EU vegyi anyagokra vonatkozó rendelete mindkét vegyületet a „különös aggodalomra okot adó anyagok” közé sorolja.