Voltál bárányhimlős? Évekkel később is betegséget okozhat – Íme a figyelmeztető tünetek

Az övsömör ideg- és bőrgyulladással járó megbetegedés, amelyet a Varicella zoster vírus okoz, ugyanaz a vírus, amely a bárányhimlőért is felelős. A kórokozó ugyanis szunnyadó állapotban fennmaradhat a gerincvelő hátsó szarvában lévő érző idegsejtekben. Ha ezek az idegsejtek szétesnek, illetve az immunrendszer legyengül, a vírus ismét aktiválódhat, ami gyulladáshoz vezet.

Innen ismerhető fel az övsömör

A fájdalmas, kiemelkedő, majd hólyagos kiütés az övsömör leggyakoribb tünete. A derék közelében, az arcon, a nyakon, a mellkason, a hason vagy a hát egyik oldalán jelenhet meg, de más testrészeken is felbukkanhat – írja a Cleveland Clinic. Ezen kívül olyan tüneteket tapasztalhatunk, mint a...

mélyről jövő, égő vagy éles idegfájdalom ,

, viszketés vagy bizsergés,

láz,

hidegrázás,

fejfájás,

rossz közérzet,

vörös vagy elszíneződött bőr ,

, gyomorproblémák.

A derék tájékán is megjelenhetnek a kiütések. Fotó: Getty Images

Egyes panaszok, például az idegfájdalom vagy a bőrelszíneződés akár hetekkel a kiütések előtt megjelenhetnek, mások pedig csak napokkal korábban. A kiütések körülbelül három-négy nap után hólyagokká alakulnak, és általában 10 napon belül kifakadnak, de a gyógyulásuk heteken át tart, illetve előfordul, hogy hegeket hagynak hátra. Az idegfájdalom viszont hónapokkal a kiütések eltűnése után is fennmaradhat.

Kiket érint az övsömör?

Övsömör bárkinél kialakulhat, akinek volt korábban bárányhimlője. Nagyobb eséllyel érinti azokat, akiknek legyengült az immunrendszerük (például HIV, daganatos megbetegedés, vagy immunszupresszáns gyógyszerek miatt), illetve az 50 év felettieket.

Így kezelhető az övsömör

A tünetek és a jellegzetes kiütések alapján az orvosok fel tudják állítani az övsömör diagnózisát. A betegséget vírusellenes készítményekkel, vény nélkül kapható készítményekkel, illetve kortikoszteroidokkal (ha a betegség érinti az arcot és a szemeket is) kezelik. Ha a hólyagos kiütések az arcon jelennek meg, akkor károsíthatják a szem idegeit, vagy akár a hallóidegeket is: ezekben az esetekben vakságot, süketséget is okozhat az övsömör. Ezért fontos mielőbb orvoshoz fordulni a panaszokkal!

