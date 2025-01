Övsömör: így enyhítsük otthon a tüneteket

Aki volt bárányhimlős, annál a későbbiekben bármikor kialakulhat övsömör. A bárányhimlő lezajlását követően ugyanis annak kórokozója, a varicella-zoster vírus szunnyadó állapotban fennmaradhat a gerincvelő hátsó szarvában lévő érző idegsejtekben. Ha ezek az idegsejtek szétesnek, illetve az immunrendszer legyengül, a vírus ismét aktiválódhat, ami ideg- és bőrgyulladáshoz vezet. Minderre tünetként eleinte fájdalom, majd két-három nappal később bőrkiütések megjelenése hívhatja fel a figyelmet – jellemzően a hasi-mellkasi felület középvonalában, egy egybefüggő foltban. Először duzzadt, vörös elváltozás jön létre a bőrön, amelyen aztán hamarosan apró hólyagok keletkeznek.

Aki volt bárányhimlős, annál később kialakulhat övsömör. Fotó: Getty Images

Övsömör gyanújával javasolt mihamarabb felkeresni háziorvosunkat. Egyrészt azért, mert antivirális kezeléssel lehetséges csökkenteni a betegség lefolyásának súlyosságát és időtartamát. Másrészt pedig azért, mert az övsömör szövődményeket is okozhat. Például a kiütések felülfertőződhetnek baktériumokkal, vagy a helyükön fekélyek képződhetnek. Ritkán az arcon, a szem környékén is felléphetnek panaszok, amelyek akár látásvesztéshez is vezethetnek. Emellett nagyon legyengült immunrendszerű betegeknél az övsömör a teljes testfelületre kiterjedhet. Érdemes továbbá megemlíteni, hogy a fájdalom olykor a bőr gyógyulását követően is hosszabb ideig fennállhat – ezt nevezzük posztherpetikus neuralgiának.

Az övsömör tüneti kezelése

A betegségért felelős fertőzés kezelése mellett természetesen a rendkívül kínzó tüneteket is érdemes megpróbálni enyhíteni. Az alábbiakban az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia ajánlásait követve foglaljuk össze az övsömör házi kezelésének legfontosabb lépéseit.