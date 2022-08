Ne egye, ha pajzsmirigy-alulműködése van

Változóan felhős lesz az ég, záporok és zivatarok is kialakulhatnak szórványosan. Élénk, erős lökésekkel kísért északi szél mellett 25, 33 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Vasárnap kezdetben még hidegfronti hatás várható, majd a front mögött is jelentkezhetnek görcsös panaszok, többek között hasi görcsök is. A fejfájás egész nap jellemző lehet, a szeles tájakon pedig erősebben jelentkezhetnek a tünetek. Zivatarokban romolhat az asztmások állapota. A légszennyezettség közepes, kissé növekszik. A légnyomás alig változik.

Egészséget befolyásoló hatások:

Fülledtség (magas páratartalom 25 fok feletti hőmérséklettel)