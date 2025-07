Úgy érzed, alig van erőd, étvágyad, esetleg fogytál és fáj a hasad? Ez nem csak azért lehet, mert nehezen viseled a kánikulát, nem ivttál eleget, esetleg hőkimerültséged van, de májproblémára is utalhatnak a tünetek. Dr. Németh Aliz, a Hepatológiai Központ – Prima Medica hepatológusa, gasztroenterológus szerint különösen oda kell figyelni ebből a szempontból az idősebbekre, a cukorbetegekre, a krónikus betegekre, az alkoholbetegekre és azokra, akik eleve májbetegséggel küzdenek.

A hőség hatása a májra

A máj működését úgy kell elképzelni, mint egy gyárét: feldolgozza az elfogyasztott élelmiszert, kiszűri a káros anyagokat, energiát tárol és még a zsírok emésztésében is szerepet játszik. Ha ennek a gyárnak messze nem optimális körülmények közt, hanem tartós kánikulában, esetleg folyadékpótlás nélkül kell dolgoznia, nyilván nehezítetté válik a feladata. Az alábbi tényezők befolyásolják a hőségban a máj munkáját:

- Dehidráció: Amikor sokat izzadunk, nem biztos, hogy elég folyadékot viszünk be a pótláshoz, ami miatt csökken a vér volumene a testben. Mivel pedig a májnak folyamatos vér-utánpótlásra van szüksége a munkához, a dehidráció megnehezíti a helyzetét.

- Megnövekedett toxin mennyiség: A melegben az ételek gyorsabban romlanak, különösen, ha nem megfelelően tárolják, hűtik azokat. A baktériumokkal fertőzött ételek fogyasztása pedig közvetlenül vezethet például hepatitisz A és E fertőzéshez. Ne feledkezzünk meg róla, hogy az alkohol is „mérgezi” a májat. Mivel pedig a májnak elsősorban az alkohol lebontására kell koncentrálnia, más alapvető funkcióira kevesebb erőforrása jut.

A nyári időszakban a májunk is fokozott terhelésnek van kitéve. Fotó: Getty Images

- Magasabb cukorbevitel: Nyáron könnyű belecsúszni a hideg, cukros üdítők, fagyik, jégkrémek túlzott fogyasztásába. E tekintetben még a 100%-os gyümölcslevek is veszélyesek, hiszen gyakran magas a cukortartalmuk. A megnövekedett cukor- és energiabevitel pedig hozzájárul a zsírmáj kialakulásához, ami lassan gyulladást és májkárosodást okozhat.

- Túlzott gyógyszer és étrend kiegészítő bevitel: Mind a hőség miatti fejfájásra szedett fejfájáscsillapítók, mint a beach body elérése érdekében szedett fehérjeporok, más étrend kiegészítők feldolgozása komolyabb munkát adnak a májnak. Ráadásul a hőségben a hidratáltsági szint és az általános testhőmérséklet változásai kissé megváltoztathatják ezen gyógyszerek és táplálék kiegészítők feldolgozását, ami potenciális mellékhatásokhoz vagy csökkent hatékonysághoz vezethet.

Milyen tünetek okozhat a máj működési zavara?

Amikor a máj működése zavart szenved, eleinte csak általános tünetek jelentkeznek, amelyeket könnyű betudni a hőségnek. Holott fel kellene figyelni az alábbiakra, melyek közül az utóbbiak már súlyosabb állapotra is utalhatnak:

kimerültség, állandó gyengeség,

étvágytalanság, hányinger, hányás, fogyás,

székelési szokások megváltozása (hasmenés vagy székrekedés),

ödémák megjelenése a bokánál, lábon, alhason,

hasfájás, különösen jobb oldalon,

sárgaság a bőrön, a szemfehérjénél, sötét vizelet, világos széklet.

Ha ödéma, jobb oldali hasfájás, hányás, sárgaság jelentkezik, minél előbb orvoshoz kell fordulni!

Mit tehetünk nyáron a májunkért?

"Nyáron fontos mindenkinek odafigyelni az rendszeres folyadékfogyasztásra, legalább 8-10 pohár vizet meg kell inni" – hangsúlyozza dr. Németh Aliz. Hozzátette: ugyancsak érdemes könnyű ételeket, vitaminokban, ásványi anyagokban gazdag zöldségekre, gyümölcsökre építeni az étrendet, és amennyire lehet, kerülni az extra feldolgozott élelmiszereket, amelyek minden évszakban terhelést jelentenek a májnak. Az alkoholról nem kell teljesen lemondani – kivéve az alkoholbetegeket -, egy-egy pohár sör vagy bor belefér a nyaralásba, de érdemes mindig vizet is inni utána. A nyaralás alatt egyébként is elővigyázatosnak kell lenni, különösen, ha olyan helyen vagyunk, ahol nem vagyunk meggyőződve a higiénés viszonyokról. Ilyenkor válasszunk frissen főtt, sütött fogásokat a nyers vagy valahol tárolt élelmiszerek helyett és ha a csapvíz is veszélyes, ne kérjünk semmibe jégkockát. Különösen azoknak kell nagyon óvniuk a máj egészségét, akik eleve valamilyen májbetegséggel élnek, esetleg cukorbetegek, krónikus betegséggel vagy alkohol-függőséggel küzdenek, idősek. Aki pedig tüneteket tapasztal, még ha azok általános jellegűek is, mindenképpen forduljon orvoshoz.