Azonnali lázcsillapítás: ezért nem ajánlott rögtön levinni a lázat

Fontos tisztázni, hogy a láz nem betegség, hanem egy tünet: így küzd a szervezetünk egy betegség ellen. A magasabb testhőmérséklet hatására több kórokozó elpusztul, a fehérvérsejtek pedig gyorsabban szaporodnak.

Épp ezért nem ajánlott az azonnali lázcsillapítás egy jó egészségi állapotú felnőtt esetében, de ezzel együtt segíthetünk a testünknek jobban viselni ezt az állapotot:

Különösen fontos ilyenkor a sok víz fogyasztása , ezzel is pótolva az elveszített folyadékot, és így megelőzhetjük a kiszáradást.

, ezzel is pótolva az elveszített folyadékot, és így megelőzhetjük a kiszáradást. Maradjunk ágyban és pihenjünk sokat.

Vegyünk (nem hideg!) langyos fürdőt.

Vegyünk be vény nélkül kapható lázcsillapítót. Mindig tartsuk be a betegtájékoztatóban leírtakat! A túlzásba vitt lázcsillapító készítmények súlyos mellékhatásokat okozhatnak .

. Tartsuk hidegen a testünket, öltözzünk vékonyan, addig ne takarózzunk be, amíg nem jön a hidegrázás.

A lázat általában pár nap alatt le tudja győzni egy egészséges ember szervezete. Fotó: Getty Images

Tényleg kell lázat csillapítani?

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a lázzal alapvetően a betegség ellen küzd a szervezet, akkor szükséges-e egyáltalán csillapítani? Ugyanis ha a láz túl magas, 39 fok feletti, akkor már megviseli a testet, zavartságot, keringészavart, vérnyomásesést okozhat. Egy olyan felnőtt ember, akinek nem gyengült le az immunrendszere (például szív- vagy tüdőbetegség miatt), valószínűleg jobban viseli a magasabb, 40 fok feletti testhőmérsékletet is. Viszont ilyenkor már több panaszt okozhat a láz, mint amennyit segít.

Általánosságban elmondható, hogy ha egy felnőtt esetében a testhőmérséklet 39,4 fok felé emelkedik, és nem reagál semmilyen lázcsillapításra, érdemes orvosi segítséget kérni. Akkor is forduljunk szakemberhez, ha a láz mellett fej- és nyakfájdalom, hányás, hasmenés, súlyos köhögés, fájdalmas légzés is fellép! Ha kétségeink vannak, akkor is érdemes megkérdezni egy orvost - hívja fel a figyelmet a VerywellHealth.com.

