Rettegett, de szükséges: így zajlik egy kolonoszkópos vizsgálat

Polgári Lilla
A vastagbéltükrözés számos előkészületet igényel: már több nappal a vizsgálat előtt változtatnunk kell az étrendünkön.

A kolonoszkópia során egy körülbelül 160 cm hosszú, vékony, hajlékony eszközzel a végbél és a vastagbél teljes hosszát, illetve az azt bélelő nyálkahártyát tekintik meg.

A vizsgálat előtt mindenképpen tartsuk be az orvosunk utasításait! Az előkészületeknek a célja, hogy a vastagbél vizsgált szakasza a lehető legtisztább legyen, így a szakember láthatja az esetleges elváltozásokat.

A vizsgálat azért különösen fontos, mert általa felismerhető a vastag-, illetve végbélrák, akár még azelőtt, hogy tüneteket okoznának.  

Nem mindegy, mit eszünk vastagbéltükrözés előtt

A vizsgálat előtti héten érdemes kerülni az alábbi ételeket:

  • a magvakat, a mogyoróféléket, a popcornt;
  • a zsíros ételeket; 
  • a nyers zöldségeket;
  • a héjas és magvas gyümölcsöket;
  • a teljes kiőrlésű gabonaféléket;
  • a kukoricát, a brokkolit, a káposztát, a babot és a borsót.

Arról is mindenképpen tájékoztassuk az orvost, hogy milyen gyógyszereket szedünk! Könnyen lehet, hogy módosítanunk kell a bevétel szokásos időpontján a vizsgálat miatt, és az is lehet, hogy ki kell hagynunk. Ez főleg véralvadásgátlóknál, illetve cukorbetegségre szedett készítményeknél fordulhat elő.

Egy kolonoszkóp.
Sok előkészülettel jár a vastagbéltükrözés. Fotó: Getty Images

Az, hogy mikortól kell koplalni, illetve hashajtót bevenni, a vizsgálat pontos időpontjától függ (például hogy reggel vagy délután kerül rá sor). A megelőző 3-4 órában már folyadékot fogyasztani sem szabad, de előtte ne csak vizet, hanem gyümölcsléket, sportitalokat is igyunk!

A vastagbéltürközést végezhetik bódításban vagy altatásban. Akárhogy is történik, mindenképpen szükség van egy kísérőre, aki a beteggel van a vizsgálat utáni órákban, amíg a beteg teljesen magához nem tér. Vezetni ebben a kába állapotban szigorúan tilos ilyenkor!

A kapszula nem mindig helyettesítheti a kolonoszkópiát

Létezik az úgynevezett kapszulaendoszkópia vizsgálat is. Ilyenkor a betegnek egy apró, kamerával felszerelt készüléket kell lenyelnie, ami képek ezreit készíti a gyomorról és a bélrendszerről. Bár koplalás ennél a vizsgálatnál is szükséges, kevésbé megterhelő az érintett számára: csak egy vevőegységet kell hordania a derekán, ami rögzíti a felvételeket. A kapszula maga pedig a széklettel távozik a szervezetből.

Bár a kapszula által jobban meg lehet figyelni a vékonybelet, a biztos módszer továbbra is a kolonoszkópia. Utóbbi során az orvos képes jobban megfigyelni egy-egy területet, van-e rajta valamilyen elváltozás, illetve lehetőség van szövettani mintavételre, valamint polipok eltávolítására is. Ezért könnyen lehet, hogy valakinek tükrözésre is lesz szüksége azután, hogy átesett a kapszulás vizsgálaton.

