Jelek, melyek cinkhiányra figyelmeztetnek

Hajhullás

Több száz enzimet ismerünk az emberi szervezetben, amelynek működéséhez cinkre van szükség. Részletek itt.

A cink nagyon fontos a sejtek újratermelődéséhez, illetve ahhoz, hogy a fehérjék megfelelően fel tudjanak szívódni a szervezetben, így kulcsszerepe van abban, hogy hajunk egészséges legyen. Éppen ezért akiknek hullik a hajuk, mindenképpen érdemes lehet megnézetniük a cinkszintjüket. Amennyiben ugyanis cinkhiány áll a probléma mögött, úgy pótlással már alig három hónap alatt is jelentős javulás érhető el.

Törékeny vagy fehér foltos körmök

A körmünkön található fehér foltok gyakran utalnak cinkhiányra, akárcsak ha könnyen berepednek vagy eltörnek. Mivel a test szöveteinek stabilitásához cinkre van szükség, hiányát a körmök egészsége is megszenvedi. Ha azonban megfelelően pótoljuk ezt az ásványi anyagot, akkor körmeink állapota fog elsőként javulni.

A hajhullás hátterében gyakran cinkhiány áll

Gyenge, sárguló fogak

Cink nélkül az íny és a fogak is meggyengülnek: a fogak megsárgulhatnak, törékennyé is válhatnak, szuvasodni kezdhetnek, ínyünk pedig begyulladhat. Cinkhiányra utalhat továbbá az ízérzékelés megváltozása, illetve a fehér lepedék is a nyelven.

Fekélyek, afták a szájüregben

Mivel a cinkhiány növeli a szájüregi gyulladások kialakulásának esélyét, gyakran előfordul, hogy a cinkhiányosok szájában afták, fekélyek tűnnek fel. Ilyen esetekben nagyon fontos minél hamarabb megkezdeni a pótlást.

Bőrproblémák

Az újonnan megjelenő bőrhibák, bőrelváltozások hátterében is gyakran áll cinkhiány, különösen, ha például a pattanások után maradó hegek feltűnően lassú gyógyulásával is együtt jár.

Forrás: healthista.com