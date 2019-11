Italok, melyeket reggelente fogyasszunk

A reggeli vizünket például dúsíthatjuk uborka-, vagy citromkarikákkal - egy fél citrom levében benne van a teljes napi C-vitamin szükségletünk negyede. Egy teáskanál almaecetet is keverhetünk bele, amely kutatások szerint nem csak a vércukorszintet segít csökkenteni, hanem a patogének elpusztításában is hatékony. A kókuszvíz szintén tökéletes napindító, tele van tápanyaggal, ásványi anyaggal és antioxidánssal - különösen azoknak javasolt, akik reggelente szoktak edzeni, mivel kifejezetten roboráló hatású italról van szó, amely az izmok regenerálódásában is segít.

Az egyik legjobb választás a zöld tea

Ha meleg italt szeretünk kortyolgatni reggel, akkor az egyik legjobb választás a zöld tea, amelyben némi koffein is van, így ad némi extra energiát. Emellett sok benne az antioxidáns is, és kutatások szerint nem csak az anyagcserét serkenti, de a fogyásban is segíthet, különös tekintettel a hasi zsírpárnák elégetésére. Ha különösen fáradtan ébredünk, a yerba matéból is energiát meríthetünk, amiben a vitaminok és ásványi anyagok mellett értékes aminosavak is találhatók - 196(!) aktív összetevő van benne, amelyek kifejezetten energizáló hatásúak.

A zöldséglevek is remek italok reggelire, amire akár a kávénkat is bátran lecserélhetjük. A zöldségekben, különösen a sötét színű leveles zöldekben található tápanyagok bizonyítottan energizáló hatásúak. Ráadásul a zöldségekben sok a vas, ami segít oxigént juttatni a sejtekhez, és elűzni a fáradtság kellemetlen tüneteit - tehát egészen bátran próbálkozhatunk egy zöld turmix ledöntésével a koffeines nedűk helyett. A zöldségek közé, hogy ízesebb legyen a turmix, egy fél almát, vagy banánt is keverhetünk, és egy kis kókusztejet, vagy mandulatejet, hogy elősegítsük a bennük lévő zsíroldékony vitaminok felszívódását.

Az érzékeny gyomrúak számára nagyon jót tehet egy enyhe gyömbértea, ami nem csak frissít, és erősíti az immunrendszert, de a gyomorfájást, hányingert, hasmenést is enyhítheti. Szintén jó ötlet az aloe dzsúz, ami gyulladásgátló, illetve gyulladáscsökkentő hatású, így az emésztőrendszeri gyulladásokban szenvedőknek kifejezetten jót tesz, és az irritábilis bél szindrómában szenvedők is nyugodtan fogyaszthatják.

Forrás: healthline.com