Újra megszólalt a Vatikán Ferenc pápa állapotáról

Továbbra is kritikus a kétoldali tüdőgyulladással kezelt Ferenc pápa állapota - közölte vasárnap este a Szentszék sajtóirodája.

Az egyházfő február 14. óta tartózkodik a római Gemelli-klinikán. Fotó: Getty Images

A tájékoztatás szerint egy laborlelet Trombocitopéniát (Thrombocytopenia) mutatott ki, amelyet a vérlemezkék alacsony szintje jellemez, s ez ugyan stabil szinten van, ennek alapján azonban "enyhe, kezdeti veseelégtelenséget" állapítottak meg. Az orvosok szerint ugyanakkor a helyzetet ellenőrzés alatt tartják.

Ahogy azt korábban írtuk, a veseelégtelenségnek két fajtáját különböztetjük meg: van, amikor átmeneti állapotról van szó, gyors lefolyással, ekkor akut veseelégtelenségről beszélünk. Krónikus veseelégtelenség alatt egy hosszabb időn át tartó és lassan romló állapotot értünk.

A Vatikán hangsúlyozta, hogy a 88 éves egyházfő éber volt, s bár nem volt újabb légzési rohama, továbbra is oxigénre szorult. "A kórkép összetettsége és a szükséges várakozási idő, hogy látni lehessen a gyógyszeres kezelés eredményét, azt diktálja, hogy a prognózis továbbra is tartózkodó maradjon" - közölték az orvosok. Az egyházfő vasárnap reggel misén is részt vett az ápolószemélyzettel közösen a Gemelli-klinika tizedik emeletének különlegesen kialakított területén.