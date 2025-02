Légzési rohama volt Ferenc pápának, kritikus az állapota

Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, nincsen túl a veszélyen, hosszabb asztmás légzési rohama volt - közölte a Szentszék szombat este.

Fotó: Getty Images

Matteo Bruni szóvivő a szentszéki sajtóteremben megerősítette, hogy Ferenc pápa légzését a nap folyamán nagy áramlású oxigénnel segítették, és vérátömlesztésre is szüksége volt. Ferenc pápa továbbra is éber, a nap nagy részét fotelben ülve töltötte, még akkor is, ha péntekhez képest "fájdalmasabb volt" a napja - hangoztatta a Szentszék a pápa egészségi állapotáról kiadott közleményben. A közlemény szerint jelenleg az orvosok nem közölnek véleményt az egészségi állapot lehetséges alakulásáról.