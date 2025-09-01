Éles fájdalmat érzel, miután zsírosabb ételt ettél? Ez okozhatja

Az epét májunk termeli. Szerepe, hogy a nagy zsírcseppeket lebontva a zsírbontó enzimek munkáját könnyebbé tegye, így segítve az emésztési folyamatokat. Az epeváladék vizet, epesavas sókat, lecitint, koleszterint és egyéb anyagokat tartalmaz. Ha az összetétele megváltozik, kövek csapódhatnak ki belőle, ami sok problémát okozhat.

Mi okozza az epegörcsöt?

Az epegörcs mögött általában epekövesség húzódik meg. Epekövek az epehólyagban, illetve -vezetékben képződhetnek. Sokszor olyan aprók, hogy nem okoznak problémát: ilyenkor előfordulhat, hogy csak egy rutin ultrahang során derül fény a jelenlétükre. Ha viszont nagyobbak, akkor komoly problémákat is okozhatnak, mivel képesek elzárni az epevezetéket.

A jobb oldali fájdalom utalhat epekövességre. Fotó: Getty Images

Innen ismerhető fel az epegörcs

Ennek a tünete az epegörcs, amely általában heves, görcsös jellegű, jobb bordaív alatti, tompa vagy éles fájdalommal jár, illetve főként a jobb váll irányába is kisugárzik. A fájdalom percekkel étkezés után jelentkezik, zsíros, nehéz ételek válthatják ki. Ezek a rohamok lehetnek egészen rövidek, 15 percesek, de akár 4-5 órán keresztül is eltarthatnak. Utóbbi esetben nem érdemes várni, hanem minél előbb orvoshoz ajánlott fordulni, mivel valószínűleg ekkor már gyulladás is kialakult!

A kövesség miatt ugyanis a vékonybélbe szánt epeváladék feltorlódik az epehólyagban, ahol gyulladást okozhat. A gyulladás nyomán a fájdalmakhoz láz és sárgaság is társulhat, de hányingerrel és bélgázossággal is járhat. Az epeutak elzáródása okán a vizelet sötétté, a széklet pedig szürkés színűvé válhat.

Megelőzhető az epegörcs?

Mivel az epekövesség oka nem ismert, ezért teljes bizonyossággal nem tudjuk megelőzni a kialakulását és a vele járó problémákat. Viszont valószínűleg hozzájárulhat a magas koleszterinszint, az elhízás és a májzsugorodás; ezek ellen pedig tehetünk életmódunkkal. Figyelni kell a koleszterinszegény diétára, illetve a rendszeres testmozgásra az esetleges túlsúly leadása, illetve ideális testsúlyunk megtartása érdekében.

A gyulladt epehólyagot a tünetek kezdetétől számított 48 órán belül laparoszkópos műtéttel eltávolíthatják. Ha viszont eltelt a 48 óra, a szövetek sérülékenyebbé válnak, ezért várni kell a gyulladás megszűnéséig, körülbelül 6 hétig, és csak utána kerülhet sor a sebészi beavatkozásra. Ez idő alatt szigorú diétát és ágynyugalmat szokott javasolni az orvos, illetve antibiotikummal, valamint görcsoldókkal kezelhetőek a panaszok.