Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+15° +28°
Nincs front

Éles fájdalmat érzel, miután zsírosabb ételt ettél? Ez okozhatja

Polgári Lilla
Szerző Polgári Lilla

Az epekövesség sokszor észrevétlen, ha viszont a kövek nagyra nőnek, akkor súlyos fájdalmat okozhatnak.

Az epét májunk termeli. Szerepe, hogy a nagy zsírcseppeket lebontva a zsírbontó enzimek munkáját könnyebbé tegye, így segítve az emésztési folyamatokat. Az epeváladék vizet, epesavas sókat, lecitint, koleszterint és egyéb anyagokat tartalmaz. Ha az összetétele megváltozik, kövek csapódhatnak ki belőle, ami sok problémát okozhat.

Mi okozza az epegörcsöt?

Az epegörcs mögött általában epekövesség húzódik meg. Epekövek az epehólyagban, illetve -vezetékben képződhetnek. Sokszor olyan aprók, hogy nem okoznak problémát: ilyenkor előfordulhat, hogy csak egy rutin ultrahang során derül fény a jelenlétükre. Ha viszont nagyobbak, akkor komoly problémákat is okozhatnak, mivel képesek elzárni az epevezetéket.

Férfi a hasa jobb oldalát fogja.
A jobb oldali fájdalom utalhat epekövességre. Fotó: Getty Images

Innen ismerhető fel az epegörcs

Ennek a tünete az epegörcs, amely általában heves, görcsös jellegű, jobb bordaív alatti, tompa vagy éles fájdalommal jár, illetve főként a jobb váll irányába is kisugárzik. A fájdalom percekkel étkezés után jelentkezik, zsíros, nehéz ételek válthatják ki. Ezek a rohamok lehetnek egészen rövidek, 15 percesek, de akár 4-5 órán keresztül is eltarthatnak. Utóbbi esetben nem érdemes várni, hanem minél előbb orvoshoz ajánlott fordulni, mivel valószínűleg ekkor már gyulladás is kialakult!

A kövesség miatt ugyanis a vékonybélbe szánt epeváladék feltorlódik az epehólyagban, ahol gyulladást okozhat. A gyulladás nyomán a fájdalmakhoz láz és sárgaság is társulhat, de hányingerrel és bélgázossággal is járhat. Az epeutak elzáródása okán a vizelet sötétté, a széklet pedig szürkés színűvé válhat.

Megelőzhető az epegörcs?

Mivel az epekövesség oka nem ismert, ezért teljes bizonyossággal nem tudjuk megelőzni a kialakulását és a vele járó problémákat. Viszont valószínűleg hozzájárulhat a magas koleszterinszint, az elhízás és a májzsugorodás; ezek ellen pedig tehetünk életmódunkkal. Figyelni kell a koleszterinszegény diétára, illetve a rendszeres testmozgásra az esetleges túlsúly leadása, illetve ideális testsúlyunk megtartása érdekében.

Ez is érdekelhet

A gyulladt epehólyagot a tünetek kezdetétől számított 48 órán belül laparoszkópos műtéttel eltávolíthatják. Ha viszont eltelt a 48 óra, a szövetek sérülékenyebbé válnak, ezért várni kell a gyulladás megszűnéséig, körülbelül 6 hétig, és csak utána kerülhet sor a sebészi beavatkozásra. Ez idő alatt szigorú diétát és ágynyugalmat szokott javasolni az orvos, illetve antibiotikummal, valamint görcsoldókkal kezelhetőek a panaszok.

Kvíz: rájössz egyetlen állításból, melyik izomról van szó?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

epe epegörcs epevezeték-elzáródás epekő

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +15 °C

Napos idő várható az ország északkeleti, keleti felén több, máshol kevesebb gomolyfelhővel. Északkeleten néhány helyen gyenge záporeső nem zárható ki. A déli, délnyugati szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 31 fok között várható. Késő estére többnyire 15 és 22 fok közé hűl le a levegő. Fronthatásra az előrejelzések szerint napközben nem kell számítani, így a frontérzékenyek tünetei sem erősödnek fel.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra