A bőr alatt kitapintható, elmozdítható kisebb-nagyobb csomók szinte a test bármely részén kialakulhatnak, ám legtöbbször a nyakon, mellen, hónaljban és a lágyrészek környékén fordulnak elő. Általában nagy riadalmat keltenek, hiszen sokan egyből rosszindulatú daganatot sejtenek mögötte. Természetesen az esetek egy részében ez bebizonyosodik, ám gyakran veszélytelen elváltozásról van szó, mellyel meglehet, semmi teendő nincs.

Nem feltétlenül rosszindulatú

Még mielőtt bárki is a legrosszabbra gondolna, pedig érdemes tudni, hogy hasonló elváltozásokat számtalan dolog okozhat, és hátterében gyakran ártalmatlan izomcsomók, illetve zsírcsomók állnak. A lágyrész daganatoknak több formája is ismert- ilyen többek között a lipóma, mely a zsírszövet túlburjánzása, a faggyúmirigy kivezető csövének elzáródása miatti atheróma -azaz faggyúdaganat-, de igen gyakoriak a kötőszövet daganatai is. Ezek lehetnek fájdalmas és fájdalmatlan csomók, melyek növekedhetnek és az esetek többségében elmozdíthatóak. A nyakon és a hónalj területén lévő elváltozások általában a nyirokcsomó(k) megnagyobbodása miatt jönnek létre, amit többen akár egy egyszerű megfázás során is tapasztalhatnak. A megnagyobbodott, többnyire fájdalmas nyirokcsomó a betegség lefolyása után legtöbbször visszahúzódik, bár ez nem törvényszerű.

ÉRDEMES ELLENŐRIZTETNI IDŐNKÉNT A NYIROKCSOMÓKAT.

Amennyiben növekedést mutat, fájdalmatlan, illetve 1 cm-nél nagyobb, az lehet gyulladás mellet megjelenő nyirokcsomó megnagyobbodás, de akár rosszindulatú daganat áttéte, továbbá a nyirokrendszer rosszindulatú daganata (limfóma) is, melyeket ultrahanggal el lehet egymástól különíteni. A limfóma korai felismerés esetén az egyik legjobban gyógyítható rosszindulatú daganat típus. A limfómánál ritkább súlyos elváltozás a kötőszövetből kiinduló szarkóma, melynek fő jellegzetessége szabálytalan alakja, valamint az, hogy nem mozdítható el –mondja dr. Szabó Andrea, az Ultrahang Központ radiológus főorvosa.

Ultrahanggal kideríthető a csomó jellege

Hogy kiderüljön, milyen elváltozásokkal is állunk szemben, az lágyrészultrahanggal megállapítható, mely során képet kaphatunk a bőr alatt kitapintható csomók, a felületes elváltozások és az izmok szerkezetéről – így dr. Szabó Andrea, az Ultrahang Központ radiológus főorvosa. Maga az eljárás teljesen fájdalommentes, nem jár semmilyen egészségügyi kockázattal, ráadásul az eredményt azonnal kézhez is kapja. A diagnózis alapján kezelőorvosa dönt a további kezelésekről, mely lehet masszázs, antibiotikumos terápia, a csomó sebészeti kimetszése, de az is elképzelhető, hogy ha nem zavarja, akkor semmi teendője nincs vele. Rosszindulatú daganat gyanúja esetén szövettani mintavétel lehet szükséges!