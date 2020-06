Bajt jelezhet az orrvérzés

Az orrvérzés szinte mindennapos eset, mégis a legtöbb embernek rémisztő a saját vérét látnia. A jelenség hátterében általában nem kell komolyabb betegséget keresnünk, de vannak jelek, amelyekre nem árt odafigyelnünk.

Ártalmatlan, de betegségre is utalhat

Az orrvérzést több dolog okozhatja, de elsősorban az orr nyálkahártyájának sajátos felépítése, erekben gazdag ellátottsága az oka a vérzésnek, illetve a vérzés ismétlődésének - kezd a jelenség magyarázatába Dr. Torzsa Péter egyetemi docens, foglalkozás-egészségügyi és háziorvostan szakorvos.

Az eseti orrvérzést legtöbbször az orr piszkálása, az orr erőszakos tisztogatása, vagy valamilyen, a nyálkahártya gyulladásával, kiszáradásával és tüsszögéssel, köhögéssel járó felső légúti fertőzés indukálja. Előidézheti porallergia és a nyálkahártya szárazsága is, amelyet nem kellően párás levegőjű lakások, légkondicionált munkahelyek okozhatnak. Az orrvérzés szerencsére a legtöbb esetben természetes dolog, ugyanakkor ha más tünetekkel is együtt jár, érdemes felkeresni a kezelőorvost, mert elképzelhető, hogy betegség áll a hátterében.

Orrvérzés esetén nem szabad hátradőlni!

Mit jelez?

Az orrvérzésnek általános és helyi okai egyaránt lehetnek. A szakorvos az általános okok között említi a lázzal járó betegségeket, a gyulladásokat, a keringési és érrendszeri betegségeket, a magas vérnyomást. Ezeknek gyakran lehet kísérő tünete az orrvérzés. Gyulladások esetében a konkrét kiváltó ok a gyulladt nyálkahártyán kialakuló értágulat és vérbőség, aminek következtében a felszínesen futó kis erek könnyen megpattanhatnak.

A lázas vagy a vérképzőszervi betegségek következtében véralvadási zavarok is felléphetnek, melyek miatt a kialakuló orrvérzés intenzívebb is lehet. Az orrüregekben, orr-melléküregben lévő jóindulatú daganatok ugyancsak okozhatnak orrvérzést. Balesetek, orrcsonttörések következtében ugyancsak sérülhetnek az orr erei, ezek is kiválthatnak nagyon erős vérzéseket. Ilyenkor már attól felléphet vérzés, ha valaki csak egyszerűen az orrába nyúl vagy kifújja az orrát.

A cikk a Nők Lapja Egészség megújult számában jelent meg.