Az IBS tüneteit így enyhítsük

Az alábbi apró életmódbeli változtatások segíthetnek enyhíteni azIBStüneteit.

Nem mindegy, mi kerül a tányérra

Érdemes figyelni arra, hogy ne teljen el túl sok idő két étkezés között. IBS esetén nagyon fontos, hogy inkább gyakrabban együnk keveset, és legyen egy olyan étkezési rutinunk, amitől nem térünk el. Azonban az sem mindegy, hogy mit fogyasztunk ilyenkor.

Ajánlott kerülni például a készételeket, kutatások szerint ugyanis ezek a termékek olyan hozzávalókból készülnek, amelyeknek egy része emésztetlenül jut el a vastagbélbe, és ott erjedni kezd. A mesterséges édesítőszerekkel készült ételekről és italokról is jobb, ha lemondunk, mert gyakran vannak bennük olyan cukrok, amelyek nem emészthetők, ettől pedig fokozódik a felfúvódás és a gázképződés.

Az étkezési rutin és a speciális étrend a kulcs az IBS kezelésében. Fotó: 123rf

Kerülendő a koffein és a szénsav

Érdemes limitálni a koffeinfogyasztást is, mert rossz hatással van az emésztőrendszerre és fokozhatja a gázképződést. A röviditalok fogyasztása is jelentősen ronthat a panaszokon, így IBS esetén az alkoholos italok közül inkább a vörösbort érdemes választani. Ritkán és kis mennyiségben fogyasztva ugyanis jó hatással lehet a bél mikrobiomjára.

Az irritábilis bél szindrómával küzdő betegeknek a szakemberek probiotikum szedését is szokták ajánlani. Ha IBS-ünk van, mindig kérjük az orvosunk segítségét a megfelelő készítmény kiválasztásához, valamint a szükséges mennyiség megállapításához.

Kerülendőek a szénsavas italok is, mert fokozzák a puffadást, ráadásul a szénsav szorongást is kiválthat. A kiegyensúlyozatlan bélflóra ugyanis gátolhatja a nyugtató, kedélyjavító hatású szerotonin termelődését is. Ezzel szemben a sima víz segít síkosítani a bélrendszert, így inkább ezt érdemes választani.

Segíthet a speciális étrend is

Súlyos IBS esetén érdemes dietetikushoz fordulni, aki segíthet egy speciális étrend kidolgozásában. A szakemberek leggyakrabban bizonyos szénhidrátokat tartalmazó ételek elhagyását javasolják, valamint ajánlott korlátozni a hagyma, a fokhagyma, a lencse, a káposzta, a kelbimbó, a bab, a karfiol és a brokkoli fogyasztását is.

A gyümölcsök közül a szilva, a barack, a nektarin, a mangó és az aszalt gyümölcsök mennyiségét érdemes csökkenteni. Ezek mellett nagyon fontos még a rendszeres mozgás, illetve a megfelelő mennyiségű és minőségűalvásis.

