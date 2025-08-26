Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Merevedési zavarok, rákbetegségek – az alkalmi alkoholfogyasztás is megviseli az egészséget

Polgári Lilla
Nem csak a májra, hanem többek között az immunrendszerre, az agyra, és a mentális egészségre is hatással van az alkoholfogyasztás.

Rövid- és hosszú távon is megérzi a testünk az alkoholfogyasztást.

"Sokan azt hihetik, hogy az alkohol hatásától csak akkor kell tartanunk, ha alkoholbetegségben szenvedünk. De ha figyelembe vesszük, hogy mit tesz a szervezettel, akkor már a mértékletes vagy alkalmi fogyasztás is érinti az egészségünket" - magyarázta Dr. Shreya Sengupta hepatológus a Cleveland Clinic oldalának.

Az alkohol rövid távú hatásai

Fogyasztás közben vagy nem sokkal utána az alábbiakat tapasztalhatjuk:

  • nyugalom vagy álmosság, 
  • eufória vagy szédülés
  • hangulatváltozások, 
  • gátlások csökkenése, 
  • impulzív viselkedés, 
  • lassú vagy elmosódott beszéd
  • hányinger és hányás, 
  • hasmenés, 
  • fejfájás, 
  • változások a hallásban, a látásban és az észlelésben, 
  • koordinációvesztés, 
  • koncentrációs és döntéshozatali nehézségek, 
  • eszméletvesztés vagy emlékezetkiesés.

Az, hogy melyik és mikor jelentkezik, a fogyasztás közben vagy utána pár órával jelentkezhetnek, függően attól, hogy miből és mennyit ittunk, illetve mennyire

Bár ezek a változások nem tartósak, attól még nem elhanyagolhatók. Az impulzivitás, a koordináció elvesztése és a hangulatváltozások befolyásolhatják az ítélőképességet és viselkedést, és olyan szövődményeik lehetnek, mint például balesetek, sérülések, vagy olyan döntések, amelyeket később megbánunk - hívja fel a figyelmet a Healthline.

Egy pohár vörös bor.
Nincs olyan, hogy biztonságos alkoholmennyiség. Fotó: Getty Images

Hossz távú hatások

Az alkohol nemcsak a fogyasztó egészségére és életére, hanem a környezetére is hatással van:

  • tartós hangulatváltozások, beleértve a szorongást és az ingerlékenységet, 
  • álmatlanság és egyéb alvási problémák, 
  • gyengült immunrendszer, gyakori megbetegedések, 
  • változások a libidóban és szexuális problémák (merevedési zavarok, korai magömlés), 
  • az étvágy és a testsúly változásai, 
  • memória- és koncentrációs problémák
  • nehézség a feladatokra való koncentrálásban, 
  • fokozott feszültség és konfliktusok a pár- és családi kapcsolatokban.

Olyan betegségek kialakulásának esélyét növeli az NHS szerint, mint a

