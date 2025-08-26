Merevedési zavarok, rákbetegségek – az alkalmi alkoholfogyasztás is megviseli az egészséget

Rövid- és hosszú távon is megérzi a testünk az alkoholfogyasztást.
"Sokan azt hihetik, hogy az alkohol hatásától csak akkor kell tartanunk, ha alkoholbetegségben szenvedünk. De ha figyelembe vesszük, hogy mit tesz a szervezettel, akkor már a mértékletes vagy alkalmi fogyasztás is érinti az egészségünket" - magyarázta Dr. Shreya Sengupta hepatológus a Cleveland Clinic oldalának.
Az alkohol rövid távú hatásai
Fogyasztás közben vagy nem sokkal utána az alábbiakat tapasztalhatjuk:
- nyugalom vagy álmosság,
- eufória vagy szédülés,
- hangulatváltozások,
- gátlások csökkenése,
- impulzív viselkedés,
- lassú vagy elmosódott beszéd,
- hányinger és hányás,
- hasmenés,
- fejfájás,
- változások a hallásban, a látásban és az észlelésben,
- koordinációvesztés,
- koncentrációs és döntéshozatali nehézségek,
- eszméletvesztés vagy emlékezetkiesés.
Az, hogy melyik és mikor jelentkezik, a fogyasztás közben vagy utána pár órával jelentkezhetnek, függően attól, hogy miből és mennyit ittunk, illetve mennyire
Bár ezek a változások nem tartósak, attól még nem elhanyagolhatók. Az impulzivitás, a koordináció elvesztése és a hangulatváltozások befolyásolhatják az ítélőképességet és viselkedést, és olyan szövődményeik lehetnek, mint például balesetek, sérülések, vagy olyan döntések, amelyeket később megbánunk - hívja fel a figyelmet a Healthline.
Hossz távú hatások
Az alkohol nemcsak a fogyasztó egészségére és életére, hanem a környezetére is hatással van:
- tartós hangulatváltozások, beleértve a szorongást és az ingerlékenységet,
- álmatlanság és egyéb alvási problémák,
- gyengült immunrendszer, gyakori megbetegedések,
- változások a libidóban és szexuális problémák (merevedési zavarok, korai magömlés),
- az étvágy és a testsúly változásai,
- memória- és koncentrációs problémák,
- nehézség a feladatokra való koncentrálásban,
- fokozott feszültség és konfliktusok a pár- és családi kapcsolatokban.
Olyan betegségek kialakulásának esélyét növeli az NHS szerint, mint a
- magas vérnyomás,
- stroke,
- hasnyálmirigy-gyulladás,
- májbetegségek,
- májrák,
- szájüregi daganatok,
- mellrák,
- bélrendszeri daganatos megbetegedések,
- depresszió,
- demencia,
- meddőség.