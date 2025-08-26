Merevedési zavarok, rákbetegségek – az alkalmi alkoholfogyasztás is megviseli az egészséget

Rövid- és hosszú távon is megérzi a testünk az alkoholfogyasztást.

"Sokan azt hihetik, hogy az alkohol hatásától csak akkor kell tartanunk, ha alkoholbetegségben szenvedünk. De ha figyelembe vesszük, hogy mit tesz a szervezettel, akkor már a mértékletes vagy alkalmi fogyasztás is érinti az egészségünket" - magyarázta Dr. Shreya Sengupta hepatológus a Cleveland Clinic oldalának.

Az alkohol rövid távú hatásai

Fogyasztás közben vagy nem sokkal utána az alábbiakat tapasztalhatjuk:

nyugalom vagy álmosság,

eufória vagy szédülés ,

, hangulatváltozások,

gátlások csökkenése,

impulzív viselkedés,

lassú vagy elmosódott beszéd ,

, hányinger és hányás,

hasmenés,

fejfájás,

változások a hallásban, a látásban és az észlelésben,

koordinációvesztés,

koncentrációs és döntéshozatali nehézségek,

eszméletvesztés vagy emlékezetkiesés.

Az, hogy melyik és mikor jelentkezik, a fogyasztás közben vagy utána pár órával jelentkezhetnek, függően attól, hogy miből és mennyit ittunk, illetve mennyire

Bár ezek a változások nem tartósak, attól még nem elhanyagolhatók. Az impulzivitás, a koordináció elvesztése és a hangulatváltozások befolyásolhatják az ítélőképességet és viselkedést, és olyan szövődményeik lehetnek, mint például balesetek, sérülések, vagy olyan döntések, amelyeket később megbánunk - hívja fel a figyelmet a Healthline.

Nincs olyan, hogy biztonságos alkoholmennyiség. Fotó: Getty Images

Hossz távú hatások

Az alkohol nemcsak a fogyasztó egészségére és életére, hanem a környezetére is hatással van:

tartós hangulatváltozások, beleértve a szorongást és az ingerlékenységet,

álmatlanság és egyéb alvási problémák,

gyengült immunrendszer, gyakori megbetegedések,

változások a libidóban és szexuális problémák (merevedési zavarok, korai magömlés),

(merevedési zavarok, korai magömlés), az étvágy és a testsúly változásai,

memória- és koncentrációs problémák ,

, nehézség a feladatokra való koncentrálásban,

fokozott feszültség és konfliktusok a pár- és családi kapcsolatokban.

Olyan betegségek kialakulásának esélyét növeli az NHS szerint, mint a