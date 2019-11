A magas pulzus okai

Mennyi a normális pulzusszám gyermekeknél?

Egy újszülött pulzusa még igen magas, 70-től akár 170-ig is elfogadottnak számít. A pubertáskorhoz közeledve azonban a szívverés fokozatosan csökken. 4 évesen már 120 a maximum, 8 évesen 110, míg a 14 évesek egészséges esetben legfeljebb 80-as pulzusszámmal rendelkeznek.

A percenkénti értéket a legegyszerűbben úgy lehet megállapítani, hogy a csukló vagy a felkar belső oldalán 15 másodpercig számoljuk a pulzust, majd megszorozzuk 4-gyel. Amennyiben magasabb a nyugalmi szívverés a határnál, úgy mihamarabb orvoshoz kell fordulni, hogy ki lehessen zárni a komoly problémákat, és hogy kiderüljön, mitől is emelkedett az érték. Okozhatja többek között nem megfelelő káliumszint, szívritmuszavar, pánikbetegség, vérszegénység, valamilyen szív- és érrendszeri probléma, magas vérnyomás, illetve hormonális zavarok.

A gyerekek pulzusszáma magasabb

Pajzsmirigy-túlműködés is okozhatja

A hormonális zavarok közül a pajzsmirigy túlműködése okoz leggyakrabban magas pulzusszámot. Kísérő tünete lehet még például a hasmenés, fogyás normál étkezés mellett, fokozott izzadás, szorongás, idegesség, lányoknál menstruációs zavarok. Az iskolában a tanár panaszkodhat arra, hogy a gyermek koncentrációs zavarral küzd, izgatott, és nehezen marad meg egy helyen. Természetesen vannak olyan gyerekek, akik a személyiségükből adódóan nyugtalanabbak, ám ha előtte ez nem volt rájuk jellemző - főleg, ha egyéb tünetek is kísérik -, akkor érdemes pajzsmirigy-túlműködésre is gyanakodni.

Fontos a pontos diagnózis és a megfelelő kezelés

Dr. Tar Attila, a Budai Endokrinközpont gyermek endokrinológusa elmondta, az első lépés a TSH (pajzsmirigyet szabályozó hormon) és a pajzsmirigyhormonok (FT3 és FT4) szintjének meghatározása. Amennyiben bebizonyosodik a pajzsmirigy-túlműködés fennállása, úgy ultrahangos és izotópos vizsgálatra is szükség lehet, valamint a pajzsmirigyellenes antitestek szintjének ellenőrzésére. A túlműködés ugyanis autoimmun eredetű lehet, és kiválthatja apajzsmirigygyulladása, megnagyobbodása, göbösödése is. A kezelés általában gyógyszeres terápiával történik, ám indokolt esetben jódizotópos kezelésre, illetve műtéti beavatkozásra is szükség lehet.