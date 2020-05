Mit egyen, aki vérszegény?

A vérszegénységet a legtöbbször a vashiánnyal kötjük össze, de a hátterében állhat a túl kevés B12 vitamin vagy folsav is, emellett egyéb súlyos betegségekre, nagyfokú vérveszteségre, fertőzésekre is visszavezethető. A vérszegénység kezelése történhet gyógyszerekkel, ám a megfelelően összeállított étrendnek is nagyon nagy szerepe van a betegség gyógyításában. Következzenek azok az élelmiszerek, amelyeket érdemes minél gyakrabban beépíteni az étrendünkbe.

A vérszegénység tünetei A betegség tünetei nagyrészt a vér csökkent oxigénszállító-képességéből adódnak: A legjellemzőbbek a kimerültség, légszomj, szédülés, sápadtság, gyors szívverés. Megjegyzendő, hogy a B12-hiányos anémiához, mivel igen lassan alakul ki, a betegek jól hozzászoknak, így csak jelentős vérszegénység esetén jelentkeznek a klinikai tünetek. Olvasson tovább!

A különböző hüvelyesek nagyon gazdagok vasban, közülük is kiemelkedik a szójabab. Már egyetlen csésze szójabab biztosíthatja a napi vasszükségeletünk felét - emellett alacsony a zsír- és magas a fehérjetartalma, amelyek kifejezetten egészségessé teszik. A hüvelyesekben azonban megtalálható egy olyan sav, mely gátolhatja a vas felszívódását. Ennek a savnak a mennyiségét csökkenthetjük úgy, ha a babféléket felhasználás előtt egy éjszakára vízbe áztatjuk.

A vörös húsokban, főként a marhában, illetve a sertésben nagy mennyiségben található vas, ráadásul olyan formában, hogy a szervezetünk könnyebben tudja hasznosítani azt, mint a növényekben találhatót. Az egyik legjobb vasforrás a máj, melyben emellett A- és B-vitaminok is vannak.

A cékla - magas vastartalma miatt - fontos része a vérszegény táplálkozásnak

A tojásban nemcsak protein és értékes zsírsavak találhatóak meg, de annyi vas is, amely nagyjából a napi szükséglet 7-11 százalékát biztosítani tudja. Mivel a vas hatékonyabban épül be a szervezetünkbe akkor, ha elegendő mennyiségű C-vitamin is van mellette, ezért érdemes a tojást olyan zöldségekkel, esetleg gyümölcsökkel együtt fogyasztani, amelyek C-vitaminban gazdagok. Például a reggeli lágy tojás mellé igyunk egy nagy pohár frissen facsart narancslevet!

A sötétzöld leveles zöldségekben, például a spenótban, a kelben vagy a vízitormában nemcsak vasat találhatunk nagyobb mennyiségben (egy fél csésze spenót a napi vasszükséglet akár 30 százalékát is biztosíthatja), de A-, C-, B9- és E-vitamint, valamint béta-karotint, folsavat és rostokat. A spenótot fogyaszthatjuk a hagyományos főzelék formájában, de készíthetünk belőle levest, tésztaételt, sőt gyümölcsös turmixot is.

Szintén nagy mennyiségben található vas a céklában is, emellett van benne kalcium, kálium, kén, rostok és számos vitamin is. A cékla emellett erős méregtelenítő, segít felfrissíteni a szervezetünket, így az hatékonyabbá válik abban, hogy a sejtekhez megfelelő mennyiségű oxigén és tápanyag juthasson el. A céklát fogyaszthatjuk ivólé formájában, vagy főzve, sütve akár salátákba keverve is.