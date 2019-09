A leggyakoribb tévhitek a cukorbetegségről

Következzenek a leggyakoribb tévhitek, és azok cáfolata a cukorbetegséggel kapcsolatban.

2. tévhit: a cukorbetegség nem súlyos probléma, hiszen évtizedekig el lehet élni vele

3. tévhit: a cukorbetegség velejárója, hogy injekciózni kell magunkat

4. tévhit: felesleges ellenőrizgetni a vércukorszintet, az ember érzi, hogy mikor alacsony vagy magas

5. tévhit: ha gyógyszert szedünk a cukorbetegségre, akkor bármiből bármennyit ehetünk

6. tévhit: a cukorbetegség diétája azt jelenti, hogy egy sor szabályt kell követni, és többet nem ehetünk a kedvenc ételeinkből

A cukorbetegség valóban nem halálos ítélet, nagyon jól karban lehet tartani, csak a. Azonban a cukorbetegségnek, különösen ha nem kezelik megfelelően, nagyon súlyos, akár halálos szövődményei lehetnek, a szemproblémáktól a szív- és érrendszeri betegségekig.A cukorbetegek nagy része tablettát szed, csak viszonylag kevesen vannak, akiknek rendszeresen inzulininjekciókat kell kapniuk. A legmodernebb készülékek,pedig nagyon kíméletesek, használatuk a korábbi eszközökénél kevésbé fájdalmas.Az alacsony vagy éppen magas vércukorszintnek valóban lehetnek jól érzékelhető tünetei, például a remegés, a szédülés, az állandó vizelési inger - ezek azonban más betegségekre is utalhatnak, ráadásul gyakran nem is annyira erőteljesek, hogy felfigyelnénk rájuk. A cukorbetegneka vércukorszintjét, ugyanis csak a pontos mérésekkel felszerelkezve tudja a kezelőorvos beállítani a megfelelő gyógyszeradagolást és diétát.Sokan úgy gondolják, hogy nyugodtan megengedhetnek maguknak kisebb-nagyobb kihágásokat, legfeljebb egy kicsit több gyógyszert vesznek be , és ez majd "stabilizálja" a vércukorszintjüket. Azonban a diabétesz kezelésére szolgáló gyógyszerek adagolását, és a gyógyszerszedés nem ment fel az előírt diéta betartása alól.A cukorbetegeknek valóban oda kell figyelniük az étrendjükre , és néhány szabályt be kell tartaniuk, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az egész életüket ezek a szabályok határozzák meg és mindent ezeknek kell alárendelni. A legtöbb cukorbeteg elég hamar megtanulja, hogyehet. A kedvenc ételekről sem kell lemondani, legfeljebb az ételek elkészítési módján kell változtatni, esetleg az elfogyasztott mennyiségeket kell csökkenteni, vagy azon kell alakítani, hogy milyen ételkombinációkat esznek.