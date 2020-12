A kalciumhiány jelei

Lehet-e vesekövem a kalciumtól? Bár a vesekövek körülbelül 60 százaléka kalcium alapú, mégsem a kalciumbevitel visszafogása a megoldás a vesekövesség elkerülésére! Kattintson!

Bár a különbözőa legtöbbször a magnéziumhiánnyal hozzuk összefüggésbe, könnyen előfordulhat, hogy ennek a jelenségnek a hátterében valójában kalciumhiány áll - ez a két mikrotápanyag ugyanis nagyon szorosan összetartozik, és az egyik megléte a másik megfelelő felszívódásához is szükséges. A kalcium hiánya az idegvégződések túlérzékenységével, ezen keresztül pedig görcsös fájdalmakkal, izomrángással, zsibbadással vagy bizsergő érzéssel járhat együtt.A szervezetünkben a legnagyobba csontokban és a fogakban találhatóak, és ha nem juttatunk be elegendő kalciumot, a testünk ezeknek a raktáraknak a készleteit használja fel ahhoz, hogy a megfelelő sejtműködést fenn tudja tartani. A kalciumhiány tehát a csontok és a fogak gyengülésével jár együtt, ez például nehezen gyógyuló törések , gyengeség, rossz tartás, fogérzékenység és fogszuvasodás formájában jelentkezhet.A kalciumra azis szüksége van, így annak hiánya az immunrendszer gyengülését okozza. Emiatt nemcsak könnyebben kapunk el fertőző betegségeket, de nehezebben is gyógyulunk ki ezekből. A kalcium a szervezet megfelelő pH-értékéért is felelős, ha ez megváltozik, akkor bizonyos baktériumok és gombák könnyebben szaporodhatnak el a szervezetünkben.Több kutatás is foglalkozott már azzal, milyen összefüggések lehetnek aés a kalciumbevitel között. Megállapították , hogy a kalciumnak fontos szerepe van az anyagcserében, illetve az energia-felhasználásban, és a kalciumhiány gyakran a testsúly növekedésével, illetve a fogyásra való képtelenséggel jár együtt.A kalcium, emellett a melatonin nevű hormon előállításban is nagy szerepe van. A melatoninnak köszönhetően tudunk elaludni, ez a vegyület szabályozza a szervezetünk természetes cirkadián ritmusát is, vagyis azt, hogy mikor vagyunk éberek és mikor álmosak. Ha nem megfelelő a melatonin szintje, akkor könnyendén alvászavarok alakulhatnak ki. A melatonin termelődéséhez pedig kalcium szükséges. Vagyis, ha gyakran töltjük félálomban az éjszakát vagy nem tudunk elaludni, esetleg gyakrabban felébredünk, az a szervezet kalciumhiányos állapotát is jelezheti.