"A vesék egy perc alatt egy liter vért képesek megtisztítani, és naponta mintegy 25 alkalommal szűrik át a testünkben található teljes vérmennyiséget. Ennek során eltávolítják belőle a mérgeket, melléktermékeket, salakanyagokat és a felesleges folyadékot is. Ha a vesék jól működnek, akkor a kiválasztott ártalmas anyagok (köztük a karbamid és a felesleges sók) a vizelettel, abban oldva távoznak a szervezetünkből. Azonban, ha valamely összetevő olyan koncentrációban választódik ki, hogy már nem tud oldódni, hanem kicsapódik, akkor vesekövek képződnek. Ezek természetes úton kiürülhetnek a vizelettel, de nem ritka az sem, hogy nagyra (legalább 3 milliméteresre) nőve elzárják a húgyvezetéket és csak beavatkozással távolíthatók el. A vesekő gyakori panasz: a népesség 1-3 százaléka szenved tőle, minden tizedik embernél előfordul élete során legalább egyszer. A férfiak körében közel négyszer gyakoribb, mint a nőknél, és jellemzően a negyvenes-ötvenes korosztály betegsége" - mondja dr. Kulcsár Dalma, a Budai Egészségközpont nefrológus, belgyógyász szakorvosa.

Erős, görcsös deréktájifájdalomhívhatja fel a figyelmet a vesekőre. Fotó: Getty Images

A salak kristályai

A vesekő kialakulásáért nemcsak a táplálkozási szokások, hanem az örökletes tényezők és az egyedi adottságok is felelősek. A kevés folyadékbevitel, a vizelet pangása - a sűrűbb, a kiválasztott anyagokat magasabb koncentrációban tartalmazó vizelet - is vesekőhöz vezethet. A veseköves betegek többségénél mindkét vesében képződik kő. A kövek növekedési üteme és mérete változó, ami elsősorban az összetevőktől függ. Ezek alapján többféle vesekőtípus létezik:

Kalcium-foszfát összetételű vesekő alakulhat ki anyagcserebetegség, illetve tartósan, kiemelkedően magas kalciumtartalmú táplálkozás (például tejtermékek, sajtok nagy mennyiségű fogyasztása) következtében.

A másik leggyakoribb kristályosodó anyag az oxalát, amelyből nagy mennyiséget tartalmaz például a kakaó, a cékla, a sóska, a spenót, a földimogyoró, a csokoládé és a tea. Az oxalátkövek képződéséhez a vegetáriánus étrend és a C-vitamin túladagolása is hozzájárulhat.

A húgysavból kristályosodott urátkő keletkezése állati fehérjékben, purinban gazdag táplálkozás mellett, köszvényes betegeknél és vérképzőszervi daganatok esetén fordul elő gyakrabban.

Öröklött hajlam okozhatja a cisztinkövek kifejlődését, amelyek károsíthatják a vese szövetét, szerkezetét, vérzést és visszatérő gyulladásokat okozhatnak.

Húgyúti fertőzések "mellékhatásaként" jönnek létre a struvitkövek, amelyekben magnézium, ammónia és foszfát található. Ezek fejlődnek a leggyorsabban, olykor az egész vesemedencét betöltik.

A vesekő tünetei

A vesekövesség (nephrolithiasis) gyakran teljesen tünetmentes, így huzamos ideig is rejtett maradhat. A kisebb kövek járnak több kellemetlenséggel, mivel a nagyobb kövek stabilan helyezkednek el, így fájdalmat sem okoznak. Gyakori, hogy csak valamilyen más okból végzett vizsgálat, szűrés révén derül fény a vesekövességre. Más esetekben erős, görcsös deréktáji fájdalom vagy véres vizelet figyelmeztethet a kövek jelenlétére. A vesekő hasi ultrahanggal (néha csak hasi CT-vel) diagnosztizálható a legbiztonságosabban, de egyes fajtáit a röntgen is kimutatja. Laboratóriumi vizeletvizsgálattal megállapítható, hogyfertőzésis kialakult-e. A vizelet üledékében olykor felfedezhetőek a kő alkotóanyagának kristályai is, az oldott ionok számszerű jelenléte pedig a vesekő összetételéről szolgál információkkal.

Kőhajításnyira a megoldás

A veseköves betegek ellátása általában urológiai döntést igényel. Műtétre nem feltétlenül, illetve nem azonnal van szükség. Az első teendő a vesegörcs okozta heves fájdalom csillapítása. A kisebb kövek természetes úton, a vizelettel is távozhatnak, elsősorban a bőséges folyadékbevitel következtében. Ha azonban a kő nem mozdul vagy nagyobb, akkor ultrahangos kőzúzás lehet a megoldás. Amennyiben ez nem elég hatásos, akár ismételni is lehet, illetve urológiai sebészeti beavatkozás (műtét) lehet indokolt, amit ma már főleg endoszkópos technikával, kis műtéti vágott sebből végeznek. A feltárt kövek analízise bizonyos esetekben gyógyszeres kezelést is lehetővé tesz a továbbiakban, amely megelőzheti az újabb kövek keletkezését.

