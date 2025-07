Megfonnyad a saláta? Így tárold, hogy 10 napig friss maradjon!

Ha a friss salátát egyszerűen csak beteszed mosatlanul és fedetlenül a hűtőbe, az kiszárad és megfonnyad, ha viszont rosszul csomagolod be, nyálkássá, sőt akár penészessé is válhat. Elég bosszantó, amikor a zöld saláta már azelőtt tönkremegy, mielőtt felhasználhatnád. Ha azonban tudod, hogy őrizheted meg a frissességét, akár tíz napig is ropogós és élénk színű maradhat. A biztos módszert Laura Fuentes élelmiszerbiztonsági szakértő osztotta meg a Mirroron.

Nem mindegy, hogyan teszed hűtőbe a salátát. Fotó: Getty Images

Így tartsd frissen akár 10-14 napig

Áztasd be néhány percre a salátát ecetes vízbe! (Egy rész ecet, három rész hideg víz.) Erre azért van szükség, mert a leveleken baktériumok és szennyeződések lehetnek, amelyek felgyorsítják a penészedést. Öblítsd le folyó vízzel! Alaposan szárítsd meg a salátát! Ehhez használhatsz salátapörgetőt, de az is jó, ha kiteríted egy konyharuhára és felitatod róla a nedvességet. Tekerd körbe papírtörlővel, tedd egy zárható zacskóba vagy dobozba és így a hűtőbe!

A leveles zöldségekben, így a zöldsalátában is jóval több A-, E-, K- és B9-vitamin (folsav), valamint kalcium, kálium és rost található a kalóriatartalmához viszonyítva, mint a többi zöldségfélében, így az emésztést is segítik. Add levesekhez, tésztaszószokhoz, tegyél néhány maréknyit a salátához, a szendvicsbe vagy az ebéded mellé, köret gyanánt!