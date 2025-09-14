Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Szezonális szuperételek a piacról – így támogasd az emésztésed ősszel

N.M.M.
Szerző N.M.M.

Ősszel a piacokon és a zöldségeseknél rengeteg egészséges szezonális gyümölcs és zöldség közül válogathatunk. Közöttük több olyan is van, amely serkenti az emésztést, így segít a fogyásban, az aranyér megelőzésében, illetve annak kellemetlen tüneteinek enyhítésében is.

A helyes étrendnek, különösen a rostban gazdag ételeknek kulcsfontosságú szerepük lehet a megfelelő emésztésben, így az aranyér megelőzésében is. Ilyenkor ősszel is vannak olyan szezonális ételek, amelyekkel támogathatod az emésztésed, és csökkentheted az aranyeres panaszok esélyét. Fontos azonban, hogy ne alakítsd át egyik napról a másikra az étrendedet: ha eddig alacsony volt a rostbevitel, fokozatosan emeld! Hirtelen nagy mennyiségű rost ugyanis puffadáshoz vezethet. 

5 étel, amit ne hagyj ki ősszel

Ősszel több olyan zöldség és gyümölcs is kapható, amelyek rostban gazdagok, így segítik az emésztést, és kedveznek a végbél vénás keringésének is. A galériára kattintva megtudhatod, melyek ezek. 

Sütötök-krémlevest kanalaz egy női kéz egy kivájt sütőtökbe.&nbsp;
Vágódeszkán egy félbevágott cékla.
Kislány a szemei elé szilvákat tart és vigyorog.&nbsp;
Férfi kéz három körtét tart a kezeiben.&nbsp;
Fiatal lány almát eszik, jókedvűen kuncogva.
5 fotó


aranyér emésztés sütőtök alma körte szilva cékla aszalt szilva fogyás rostdús ételek rostdús étrend

