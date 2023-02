Podcast: megelőzés helyett csodavárás jellemzi a magyarokat

A magyar köztudatban kevésbé van jelen a megelőzés, a szűrővizsgálatok fontossága. A saját egészségükhöz való hozzáállást sokkal inkább a remény, a csodavárás jellemzi – hangsúlyozta legújabb podcast beszélgetésünkben Dr. Bánfalvi Péter proktológus. A szakember szerint sokan egyszerűen gondolni sem hajlandóak arra, hogy valami betegség érheti őket, emiatt pedig csak kései, előrehaladott stádiumban lévő problémával kérnek segítséget, amikor a kezelés is nehézkes és kevésbé hatékony. Eközben az egészségi állapotuk és az életminőségük is drámai mértékben leromlik.

Nem igaz, hogy csak a nők járnak szűrésekre

A köztudatban az él, hogy a nők nagyobb arányban vesznek részt bizonyos szűrővizsgálatokon és fontosabbnak tartják az egészségük megóvását. A férfiakban ugyanakkor még mindig erős az úgynevezett "macsókultusz", vagyis úgy érzik, segítséget kérni a gyengeség jele, emiatt a szűréseket sem látogatják kellő gyakorisággal. Dr. Bánfalvi Péter szerint a proktológiai rendeléseiken majdnem megegyezik a nemek aránya. Persze a rendszeres nőgyógyászati vizsgálatok miatt a nők kevésbé idegenkedhetnek az orvosi vizittől, és az is előfordulhat, hogy egyes férfiak a gondoskodó feleségeik unszolására keresik fel a szűrővizsgálatokat.

Dr. Bánfalvi Péter szerint az olyan nemzetközi, és itthon is népszerű mozgalmak, mint például a Movember (melynek lényege, hogy a férfiak novemberben egy egész hónapig nem borotválkoznak, hogy felhívják a figyelmet az őket érintő betegségekre) jelentősen hozzájárult a szűrések népszerűbbé válásához. A szakember hangsúlyozta: a különböző civilizációs ártalmak (a stressz, mozgásszegény életmód, vagy az egészségtelen étkezés) miatt egyre fiatalabb korban jelentkezhetnek bizonyos betegségek. Szerencsére ugyanakkor a szűrések fontossága is egyre jobban tudatosul a fiatalabb generációkban, így már ők is nagyobb számban jelentkeznek valamilyen preventív vizsgálatra.

