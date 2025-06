Nyári gyümölcsök: nem mind egészséges – három közülük, amit jobb, ha kerülsz cukorbetegként

A nyári időszak tele van csábító, de a diabétesz szempontjából kockázatos finomságokkal, például fagylalttal, gyümölcsökkel és koktélokkal. „Sokan azt gondolják, hogy a gyümölcs nagyon egészséges, de ez féligazság, mert magas a fruktóz- és glukóztartalma. Fogyasszunk gyümölcsöt, de nem mindegy, mennyit, mikor és hogyan. Például a gyümölcslé nagyon hirtelen és nagymértékben megemeli a vércukorszintet, ezért sem IR-eseknek, sem cukorbetegeknek nem javasolt a fogyasztása” – hangsúlyozza dr. Borús Hajnal, a Budai Egészségközpont diabetológus, belgyógyász, endokrinológus szakorvosa. A gyümölcsök közül a zöldalma és a bogyós gyümölcsök (ribizli, szamóca, egres) alacsonyabb glikémiás indexűek, így ezek mértékkel biztonságosan fogyaszthatók. A görögdinnye, érett banán vagy a barackok magas cukortartalmuk miatt kerülendők. A gyümölcsöket érdemes étkezés végén, fehérjével vagy rostos ételekkel kombinálva fogyasztani.

Fotó: Getty Images

A zöldségek ezzel szemben remek választásnak számítanak, mivel minimális hatásuk van a vércukorszintre. Nyaralás alatt javasolt a mediterrán étrend követése, sok zöldséggel és tenger gyümölcseivel.

Dr. Borús Hajnal - fotó: Budai Egészségközpont

Mozogjunk ésszel a nyári hőségben!

Az étkezés és vitaminpótlás mellett a sportolásra is fokozottabban oda kell figyelni diabétesszel. A nyári hőségben a mozgás stresszt okozhat a szervezet számára, ezért inkább kora reggel vagy este érdemes sportolni. A cukorbetegeknek különösen ügyelniük kell a diabéteszes lábra: fontos, hogy kerüljék a mezítlábas sétát, és rendszeresen ellenőrizzék lábaik állapotát. "Sportoláskor nyáron mindig legyen nálunk gyorsan felszívódó szőlőcukor, és figyeljünk arra, hogy ne extrém melegben mozogjunk, mert az fokozott stresszt okozhat a szervezetünknek. A megfelelő mozgás mellett pedig a pihentető alvás is nagyon fontos, hiszen ez is csökkenti a stresszt és ezáltal a vércukorszintet” – tanácsolja a diabetológus.

A magas rostfogyasztás és a sok mozgás az általános közérzetünknek, a hangulatunknak és még az emésztésünknek is jót tesz!