Vércukorszint: mi számít normálisnak? – íme a táblázat az értékekről

Becslések szerint több mint egymillió ember él cukorbetegséggel vagy diabétesszel Magyarországon, sokuk diagnosztizálatlanul. A kórkép kezeletlenül súlyos szövődményeket okozhat, éppen ezért rendkívül fontos a mihamarabbi felismerés. A cukorbetegség lényege, hogy a szervezet sejtjei nem tudják megfelelően felvenni a vérben keringő szőlőcukrot, avagy glükózt, amely energiaforrásként szolgálna számukra. A folyamatban kulcsszerepet játszik egy, a hasnyálmirigy által kiválasztott hormon: az inzulin. Ha azonban az inzulin nem tud kellő hatékonysággal kapcsolódni a sejtekhez (inzulinrezisztencia), vagy valamilyen okból eleve nem termelődik belőle elegendő mennyiség, vagy akár e két tényező együttesen áll fenn, akkor a sejtek nem jutnak hozzá a cukorhoz, az pedig a vérben marad. Ebből alakulnak ki a magas vércukorértékek, ami hosszú távon súlyosan károsítja az ereket, idegeket és különböző szerveket.

A vércukorszint bizonyos értékek felett anyagcserezavart jelez. Fotó: Getty Images

Meddig egészséges a vércukorszint?

Fontos hangsúlyozni, hogy a vércukor szintje egészséges embereknél is folyamatosan változik a nap folyamán, de az ingadozás egy meghatározott tartományon belül marad. A rutinszerű laborvizsgálatok éhgyomorra végzett vérvétellel zajlanak, így ilyenkor jellemzően alacsonyabb értékeket lehet mérni. Ugyanakkor cukorbetegség gyanúja esetén a diagnózis megerősítésére úgynevezett terheléses vizsgálatot is elrendelhet az orvos. Ennek kezdetekor vért vesznek a pácienstől az éhgyomri, avagy éhomi vércukorszintje ellenőrzésére, majd meg kell innia egy pohár magas cukortartalmú oldatot. A következő két órában aztán meghatározott időközönként újabb időpontokban vért vesznek tőle, így nyomon lehet követni, hogy miként reagált a szervezete a bevitt cukorra. A vizsgálatot a vércukorszintmérés mellett az inzulinszintek meghatározásával is ki lehet egészíteni, aminek azért van jelentősége, mert a cukorbetegség előszobájának tekintett inzulinrezisztencia egészséges vércukorértékek mellett is fennállhat már.

A glükóz vérbeli koncentrációját millimól/liter (mmol/l) mértékegységben fejezzük ki. (Más országokban elterjedt a milligramm/deciliter alkalmazása is, amely az előbbi 18-szorosa.) Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) állásfoglalása szerint az egészséges éhgyomri vércukorszint 3,9 és 5,6 mmol/liter közötti. A Magyar Diabetes Társaság (MDT) vonatkozó leírása ezt annyiban egészíti ki, hogy várandós nőknél valóban az 5,6-os felső határ az irányadó, egyéb esetekben viszont az ezt meghaladó, de még 6 alatti értékek is optimálisnak tekinthetők. Cukorbetegséget a 7 mmol/liternél magasabb éhgyomri vércukorszint jelez. Cukorterheléses vizsgálat esetén pedig akkor beszélünk jó eredményről, ha a kétórás érték 7,8 mmol/liter alatt marad, míg ha eléri vagy meghaladja a 11,1-et, akkor cukorbetegség áll fenn.

Az egészségesnek tekinthető és a cukorbetegséget jelző értékek között húzódik egy értéksáv, amelyről eddig nem ejtettünk szót. Ezek az átmeneti értékek úgynevezett prediabéteszt jelölnek, amely a cukorbetegség – megfelelő életmóddal és kezeléssel – gyakran még visszafordítható előállapota. Függően az értékek alakulásától a prediabéteszen belül megkülönböztetünk emelkedett éhomi vércukorszintet (IFG) és csökkent glükóztoleranciát (IGT), bár érdemes hozzátenni, hogy a kettő együttesen is fennállhat. Alábbi táblázatunkban vizuális elrendezésben is áttekintheted a vércukorszint határértékeit.

A vércukorszint határértékei (mmol/literben kifejezve) Éhomi vércukorszint Cukorterhelés 120 perces értéke Egészséges érték 6 alatt (várandósan 5,6 alatt) 7,8 alatt Emelkedett éhomi vércukor 6,1 és 6,9 között 7,8 alatt Csökkent glükóztolerancia 6 alatt (várandósan 5,6 alatt) 7,8 és 11 között Cukorbetegség 7 felett 11 felett Forrás: Magyar Diabetes Társaság

Hogyan kezelhető a cukorbetegség?

A cukorbetegség nem gyógyítható és nem visszafordítható. Az élethosszig tartó kezelés célja a vércukorszint egészséges tartományban tartása és a szövődmények megelőzése – diabetológus szakorvos felügyelete és rendszeres kontrollvizsgálatok mellett. Ebben rendkívül fontos szerep jut a beteg életmódjának, kiemelten a táplálkozásnak, továbbá gyógyszeres vagy inzulinkezelés is indokolt a legtöbb esetben.