Dióval a rák ellen? Ezt mondja a tudomány

„A dió – egyéb pozitív élettani hatásai mellett – gyulladáscsökkentő hatású és segít megelőzni a bélpolipok kialakulását, amellyel csökkenti a vastagbélrák esélyét” – számolt be róla Facebook-posztjában az élelmiszeripari trendekkel és kockázatfigyeléssel foglalkozó Rizikometer. Ezt egy új amerikai kutatás állapította meg.

A rendszeres diófogyasztás mellett mutatott fel igen nyomós érvet egy amerikai kutatócsoport. Fotó: Getty Images

Ezért fontosak az ellagitanninok és az urolitinok

A kutatócsoport 40 és 65 év közöttieket vizsgált. Az alanyoknak a kísérlet elején nem engedték, hogy diót vagy más, ellagitanninokat mennyiségben tartalmazó élelmiszert fogyasszanak. A felmérés második szakaszában viszint már naponta ettek diót a résztvevők, majd alaposan kivizsgálták őket.

Mint kiderült, minden alany vizeletében magas urolitin-A-szintet mértek, a vérükben pedig megemelkedett a peptid-YY nevű anyag koncentrációja, amelyről ismert, hogy csökkenti a vastagbélrák kockázatát. A szakértők szerint ez a kutatás megerősítette az feltételezést, miszerint az urolitin-A fontos szerepet játszik a bélrák megelőzésében. Ez az anyag csak a bélbaktériumok közreműködésével, az ellagitannintartalmú ételek lebontása során jön létre, tehát valóban megéri mindennap fogyasztani olajos magvakat, azon belül is főként a diót.

Mi van még a dióban?

A KalóriaGuru kalkulátora szerint 100 gramm dió fogyasztásával 654 kilokalóriányi energiához, 15,2 gramm fehérjéhez, 65,2 gramm zsírhoz, 7 gramm szénhidráthoz és 6,7 gramm rosthoz juttatod a szervezetedet. A rostdús táplálkozás hatásáról és fontosságáról itt olvashatsz bővebben.

100 grammnyi dióval a napi ajánlott mangánbevitel 171 százalékát, valamint a rézigényed 159 százalékát is fedezheted. Emellett rengeteg B- és C-vitamint, cinket, foszfort és magnéziumot is beviszel vele. Kiemelendő továbbá a dió kalcium-, kálium- és vastartalma is.