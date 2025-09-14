Így készíts aszalt szilvát házilag – vitaminbomba lépésről lépésre

Az aszalt szilva nemcsak finom, hanem rendkívül egészséges is: tele van rosttal és antioxidánsokkal, segít az emésztésben és hosszan tartó energiát biztosít. A bolti változatok gyakran tartalmaznak hozzáadott cukrot vagy tartósítószert, de a jó hír az, hogy aszalt szilvát otthon is könnyedén készíthetsz, mindössze egy kis türelemre és néhány egyszerű eszközre van szükség.

A szilva aszalásához nem kell semmilyen nagy tudomány, csak némi türelem. Fotó: Getty Images

Ilyen szilvát válassz

A legjobb választás a magvaváló, édes, húsos fajta, például a besztercei szilva. Fontos, hogy érett, de ne túlérett gyümölcsöket válassz! A hibátlan, feszes héjú, lédús szilvák adják a legjobb eredményt.

Hogyan készül az aszalt szilva házilag?

1. Előkészítés

Mosd meg alaposan a szilvákat!

Vágd félbe, és távolítsd el a magokat!

Áztasd citromleves vízbe 10 percre, hogy megőrizze a színét és enyhén savanykás ízt kapjon!

2. Aszalási módszerek

Sütőben

Melegítsd elő a sütőt 70–90°C-ra (légkeveréses módban ideális)!

Helyezd a szilvaféléket héjukkal lefelé sütőpapíros tepsire!

Az ajtót hagyd résnyire nyitva (például támaszd ki fakanállal), hogy a pára távozhasson!

Aszalási idő: 6–12 óra. Félidőnél fordítsd meg a gyümölcsöket!

Kész az aszalvány, ha rugalmas, de már nem nedves tapintású.

Aszalógépben

Helyezd a szilvát az aszalótálcákra!

Állítsd be 60–70°C-ra, és szárítsd nagyjából 8–10 órán át!

Időnként ellenőrizd az állagát!

Tippek a tökéletes eredményhez

Minél vékonyabbra vágod a szilvát, annál gyorsabban aszalódik.

Ha szereted a puhább aszalványt, rövidebb ideig szárítsd!

Ne aszalj túl sokat egyszerre – a levegőnek szabadon kell áramolnia a gyümölcsdarabok között!

A kihűlt aszalt szilvát légmentesen záródó üvegbe, vászonzsákba vagy dobozba tedd! Hűvös, száraz helyen akár 6 hónapig is eltartható. Hűtőben még tovább friss marad. Ne zárd el melegen – befülledhet!

Így támogatja a szervezeted

Az aszalt szilva javítja az immunrendszer ellenállóképességét, véd a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel szemben, magas rosttartalma révén pedig az emésztést is segíti. Nem csak a bélből segít ugyanakkor kiüríteni a salakanyagokat: jó vizelethajtó, ráadásul a csontok egészségének is jót tesz, cukorbetegeknek azonban magas glikémiás indexe miatt csínján kell bánniuk vele.