Elsőként tisztázzuk gyorsan, pontosan mit is nevezünk aranyérnek: ha a végbél legalsó szakaszának falában (a végbélnyílás körül) elhelyezkedő visszerek begyulladnak, kitágulnak, megsérülnek, rosszabb esetben kifekélyesednek. Mindezt okozhatják genetikai sajátosságok, életmódi tényezők és a várandósság egyik kísérője is lehet. Bármi is legyen a kiváltó ok, az közös az aranyeres betegekben, hogy a székrekedés a leggyakoribb tünetük. Jó hír, hogy a megfelelő étrenddel orvosolható ez a probléma, és ha csak enyhébb panaszokkal küzdünk, akár teljesen el is múlhat a betegség. De természetesen akkor is érdemes követni az aranyeres diétát, ha komolyabb stádiumú az aranyerünk, hiszen mindenképp javulás várható tőle. És az ellentéte is igaz: ha nem változtatunk étkezési szokásainkon, jó eséllyel romlik majd az állapotunk.

Panaszok esetén fontos átgondolni, mi kerüljön a tányérunkra. Fotó: Getty Images

Sok rosttal az aranyér ellen

Az élelmi rostok különösen fontosak, mert ezek megkönnyítik a székletürítést. Megkülönböztetünk vízben oldódó és vízben oldhatatlan rostokat. Előbbiek megakadályozzák, hogy túl gyorsan emésszük meg az ételt, így több tápanyagot tud a szervezetünk kinyerni belőlük. Megkötik a folyadékot, gél állagúvá alakítják, ezáltal biztosítják a végtermék megfelelő formáját. A vízben oldhatatlan rostok pedig növelik annak térfogatát és megkönnyítik áthaladását a bélrendszeresen. Így gondoskodnak arról, hogy ne kelljen erőlködnünk a mellékhelyiségben. Márpedig minél kevesebbet ülünk a vécén, annál kisebb az esélye, hogy kiújul vagy súlyosbodik az aranyér.

És hogy milyen élelmiszerekben található sok rost? A legtöbb zöldség- (különösen ajánlott: tök, brokkoli, saláta, káposztafélék, paprika, paradicsom), és gyümölcsfajtában (a legjobbak: körte, alma, barack, bogyós gyümölcsök), a hüvelyesekben (babfélék, lencse, borsó stb.) – de fontos, hogy ne hámozzuk meg őket! Ezenkívül az olajos magvakban, a zabban, hajdinában és a teljes kiőrlésű lisztből készült fogásokban is sok rost van. A teljes kiőrlésű liszteknek ráadásként a cinktartalmuk is magas, ezáltal duplán segítik az aranyér gyógyulását. Mennyi rostra van szükség?

Felnőttek számára az EFSA, vagyis az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság napi 16-29 gramm rost bevitelét ajánlja, illetve egészen pontosan úgy fogalmaznak, hogy 7,5-12 gramm rost szükséges minden elfogyasztott 1000 kalória után. Az amerikai ajánlás még ennél is több: 1000 kalóriánként 14 gramm. Ezt a mennyiséget osszuk el egyenletesen a napi 5 étkezés között.

Apró változtatások, nagy eredmények

A magas rosttartalmú ételek mellett másokkal is javíthatjuk bélműködésünket. A szezám-, a len- és az útifűmag például szintén erős emésztésserkentő hatással bírnak. De hatásosak a savanyított tejtermékek (például kefir, joghurt) és igazi jolly joker a szilva (frissen, lekvárként és aszalva is). Ezeket különösebb gond nélkül beépíthetjük étrendünkbe. Például a magokból szórhatunk a reggeli joghurtunkba, zabkásánkba. A szilvalekvárból pedig sokszor 1-2 kanál is elég, hogy segítsen a „szorult helyzetben”.

Figyeljünk oda a folyadékbevitelre is!

A megfelelő emésztéshez - ezáltal a könnyű székletürítéshez - elengedhetetlen a folyadékpótlás, hiszen ez lazítja fel a végterméket. Igyunk legalább 2-3 liter szénsavmentes vizet, (gyógy)teát, rostos gyümölcslevet! Enyhe hashajtásra és béltisztításra remekül alkalmazhatóak a magnézium-szulfátos gyógyvizek, de ezeket csak körültekintően és az ajánlott napi adagot betartva fogyasszuk.

Ételek, amiket kerüljünk

Ha aranyérrel küzdünk, tegyük tiltólistára a banánt, kakaót és csokoládét, mert ezek mind székletfogó hatásúak. Továbbá kerüljük a fehér lisztből készült ételeket, mivel ezeknek alacsony a rosttartalmuk, ellenben keményítőből sok található bennük, ezáltal lassítják az emésztést. Jobb, ha lemondunk a zsíros, nehéz ételekről – vagy legalábbis ritkábban kerüljenek a menünkre –, mert ezek túlságosan megterhelik a gyomrot és bélrendszert. A fűszeres, hagymás fogások sem ajánlottak, hiszen ezek ingerlik a bélfalat. A túlzott sófogyasztástól pedig megduzzadnak a visszerek, ezért szintén kerülendő.

Összességében látható, hogy az aranyeres étrend gyakorlatilag az egészségtudatos táplálkozás alapelveit követi. Nem kell sok mindenről lemondani, különleges és drága alapanyagokat beszerezni ahhoz, hogy betartsuk. Ha megfogadjuk ezeket a tanácsokat, hamarosan sokkal jobban fogjuk érezni magunkat a bőrünkben.