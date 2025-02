Kezdődik az allergiaszezon, mutatjuk, mi virágzik

Akár már februárban is jelentkezhetnek a szezonális pollenallergia egyes tünetei, de még nem késő, hogy kivizsgáltassuk magunkat. Érdemes már akkor elmenni az orvoshoz, amikor még nincsenek komoly panaszaink, az allergiateszt valamennyire ugyanis provokálhatja a tüneteket – figyelmeztett a műsorban Kraxner Helga, a Semmelweis Egyetem Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinika adjunktusa az InfoRádióban.

Az allergiavizsgálat azoknál javasolt, akiknél orrdugulás, orrfolyás, tüsszögés, orrviszketés vagy szemviszketés jelentkezik. Allergiás nátha akkor merül fel, ha ezek közül legalább kettő jelentkezik, és az egyik tünet orrfolyás vagy orrdugulás.

A tüsszögés jellemző tünet a pollenallergiásoknál. Fotó: Getty Images

A specifikus allergiavizsgálat előtt ajánlott elvégezni egy fül-orr-gégészeti vizsgálatot is, mert nem csak az allergia okozhat ilyen tüneteket, illetve ki kell zárni az allergiavizsgálatot megelőzően a krónikus gyulladásos betegségeket, esetleg az orrpolip fennállását.

Pollenallergiás tünetek esetén az allergia vizsgálatát rendszerint alkaros bőrteszttel, közismert nevén Prick-teszttel végzik, ami mindössze fél órát vesz igénybe.

Kraxner Helga kiemelte: három nagy pollenszezon van. Az első a tavaszi (fa) pollenszezon, amely februártól májusig tart. A késő tavaszi és kora nyári szezon a leghosszabb, április környékén kezdődik és július közepén ér véget, amikor gabona-, fű- és csalánfélék, útifüvek, vadsóskák okoznak allergiás tüneteket. Végül a gyomszezon a nyár végén indul be, ami különösen megkeserítheti az erre érzékeny emberek mindennapjait egészen októberig. A legtöbb panaszt okozó gyomnövények ilyenkor a parlagfű, a fekete üröm, a libatopfélék és a disznóparéjfélék.