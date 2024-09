Szúnyogcsípés: kiderült, miért viszket egyeseknek jobban

Vannak, akik egyszerűen nem tudják abbahagyni a vakarózást, miután megcsípte őket egy szúnyog, ám olyan is van, aki meg se érzi. Most kiderült, hogy egy eddig fel nem ismert immunsejttípus lehet a felelős a szúnyogcsípés és más allergiás reakciók okozta viszkető érzésért – számol be a Harvard Medical School és a Massachusetts General Hospital közös kutatásának eredményéről a Live Science.

Van, aki egész nyáron szenved a vérszívóktól. Fotó: Getty Images

Cél a viszketés elleni kezelések modernizálása

A bőr tele van szenzoros neuronokkal, vagyis olyan idegsejtekkel, amelyek érzékelik a környezet változásait, majd válaszul érzéseket, például fájdalmat váltanak ki. Amikor az ember potenciális allergénnel, például szúnyognyállal találkozik, ezek az idegsejtek érzékelik azt, és válaszként viszkető érzést közvetítenek. Segítenek a közeli immunsejtek aktiválásában is, így gyulladásos reakciót indítanak el, ami duzzanatot és bőrpírt eredményez. Az allergénekre reagáló immunsejtek ugyanakkor megváltoztathatják az idegek érzékenységét, így azok nagyobb vagy kisebb valószínűséggel reagálnak egy anyagra.

Mindannyiunknak vannak érzékelő neuronjaink, így érezhetjük a viszketést. Ám nem mindannyian vagyunk allergiásak, még akkor sem, ha ugyanazok az allergének vesznek körül minket

– fektette le a tanulmány vezető szerzője, Dr. Caroline Sokol.

Ez segíthet, ha elviselhetetlenül viszket a szúnyogcsípés.

De vajon miért van az, hogy valakinek erősebben reagálnak az érzékelő neuronjai egy allergén hatására? Hogy ezt kiderítsék, Sokol és munkatársai egereket tettek ki egy papain nevű vegyületnek, amely viszkető érzést okoz. A vizsgálatban részt vevő laboratóriumi állatok különböző csoportjaiból különböző immunsejtek hiányoztak. A kutatók megállapították, hogy azok az egerek, amelyekből hiányzott egy bizonyos típusú T-sejt, nem vakaróztak a vegyi anyag hatására.