Allergiás vagy a mosóporra? Így derítheted ki

Vöröslő foltok, viszkető kiütések – a bőrgyulladás (dermatitisz) tünetei komoly kínokat okozhatnak, ráadásul nem ritka, hogy a legváratlanabb pillanatban, szinte a semmiből törnek rá az emberre. A panaszoknak számos kiváltó oka lehet, amelyek között mindenképpen említést érdemelnek a ruháink tisztításához használt mosószerek. Előfordulhat ugyanis, hogy egy újonnan kipróbált termékről kiderül, hogy bőrünk érzékeny rá. Sőt, még arra is akad példa, hogy valaki éveken keresztül használja problémamentesen ugyanazt a mosószert, mígnem egyszer csak már nem viseli el többé a bőre magán az azzal mosott ruhadarabokat.

Bőrünk egészsége szempontjából is nagyon fontos, milyen mosószert használunk a mindennapokban. Fotó: Getty Images

A modern mosószerek kapcsán fontos tényező, hogy nagyon sokféle összetevőt tartalmazhatnak, kezdve illatanyagoktól színezékeken át tartósítószerekig és egyéb vegyületekig. Ezek aztán a bőrrel érintkezve egyaránt kiválthatnak allergiás reakciót és irritációt. Ennél fogva súlyosbíthatják az atópiás dermatitisz tüneteit, valamint kontakt dermatitiszt okozhatnak. Mint azt a MedicalNewsToday írja, a végeredmény nagyjából minden esetben ugyanaz: viszkető, égő és gyulladt kiütések jelennek meg a bőrön, amely fájóan ki is száradhat, berepedezhet. Atópiás dermatitisz esetén ez újabb ekcémás foltok megjelenésével, illetve a meglévő panaszok súlyosbodásával járhat, míg kontakt dermatitisz esetén többnyire arra a területre koncentrálódnak a tünetek, ahol a bőr a problémás anyaggal érintkezik.

Mivel a mindennapok során allergének és irritáló anyagok százaival érintkezünk, nem mindig könnyű beazonosítani, hogy pontosan mi a panaszaink forrása. Ugyancsak megnehezíti a felismerést, hogy az egyes vegyületeknek való ismétlődő kitettség hosszú távon szintén fokozza az allergiás reakció kockázatát. Meglehet tehát, hogy csak évek múltán okoz kellemetlen tüneteket egy adott mosószer, emiatt pedig nem is gyanakszunk rá. Általában véve elmondható, hogy amennyiben termékváltást követően kezd problémát okozni a frissen mosott ruhák viselése, az mindenképpen arra utal, hogy az új mosószer lehet a ludas. Ilyenkor segíthet, ha egy ideig kerüljük a használatát a mosásnál, megfigyelve, hogy ismét előjönnek-e a bőrtünetek. Ha pedig nyilvánvaló ok nélkül tapasztalunk kellemetlen panaszokat, úgy feltétlenül javasolt bőrgyógyász szakorvost felkeresni – javasolja a Marylandi Egyetem kórházlánca.

A mosópor okozta bőrgyulladás kezelése

Bármennyire is nehéz megállni, a kezdeti viszketés ellenére sem szabad kapargatni a gyulladt bőrfelületet. Még ha átmenetileg enyhülést is nyújt, összességében csak ront a helyzetet az erős vakarás, ráadásul könnyen felsérthetjük vele a bőrt, ami kaput nyithat fertőzések előtt is. Ehelyett célszerű inkább más módon csillapítani a kínzó viszketést. A problémát okozó ruházatot rögtön le kell cserélni. Jó megoldás lehet ezután, ha hideg borogatást alkalmazunk, amely átmeneti érzéstelenítő hatással bír. Hasonlóképpen szóba jöhet vény nélkül kapható viszketés elleni, gyulladáscsökkentő kenőcsök alkalmazása. Az alsó végtagokon vagy nagy felületen jelentkező kiütések esetén pedig kolloid zabpehely hozhat enyhülést, amelyet – a WebMD leírása szerint – fürdővízhez adva kell 10-15 percre beülni a kádba.

Amennyiben beigazolódik, hogy a panaszokat a mosószer váltotta ki, azt a továbbiakban javasolt lecserélni. Ezenkívül a Healthline cikke alapján az alábbi módszerek is segíthetnek megelőzni a tünetek későbbi kiújulását: