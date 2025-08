Milyen gyakran mossunk hajat nyáron? Íme a bőrgyógyász tanácsai

Néhányan meg vannak győződve róla, hogy mindennap hajat kell mosniuk, különben nagyon zsíros lesz. Vannak azonban olyanok is, akik heti egyszer, vagy annál is ritkábban tartják csak szükségesnek a hajuk tisztítását. Nincsen olyan általános szabály, ami mindnekire érvényes lehetne, hiszen a hajunk hossza, dússága és a bőrtípusunk is hatással lehet arra, mennyi hajmosás számít ideálisnak. Nyáron ugyanakkor a magas hőmérséklet, a napfény, az uszodák klórja és a tengeri só plusz terhelést jelentenek a hajnak, ami fokozott odafigyelést igényel. Az nlc.hu cikkében idézett bőrgyógyász elmagyarázza, milyen rutint érdemes kialakítani az év ezen szakaszában ahhoz, hogy hajkoronánk egészségét megőrizhessük.

Az sem mindegy, hogy göndör, vagy egyenes

„A haj és a nyár békében megférnek egymás mellett, ha megteszünk néhány óvintézkedést” – magyarázza dr. Stefano Maria Serini bőrgyógyász, az Európai Bőrgyógyászati és Venerológiai Akadémia tagja. A hőség fokozza a faggyú- és verejtékmirigyek működését, ezért a fejbőr zsírosabbá és nedvesebbé válik, a haj pedig gyorsabban koszolódik. Számít az is, hogy milyen típusú a hajunk: a göndör például érzékenyebb a sóra és a kiszáradásra, de kevesebb faggyút és izzadságot tart vissza, mint az egyenes fajta. Minden típusnál igaz viszont, hogy a nap és a sós víz károsíthatja a hajszálakat, és fokozza a fejbőr oxidatív stresszét.

Az sem mindegy, hogy göndör, vagy egyenes a hajunk. Fotó: Getty Images

Fontos tudni, hogy az UV sugarak is roncsolják a hajat, amitől kiszárad, elveszíti rugalmasságát, könnyebben töredezik, és akár ki is fakulhat. Az UVA-sugarak a melanint támadják, így elszíneződést okozhatnak, különösen festett vagy szőkített haj esetén, míg az UVB-sugarak a keratint károsítják, meggyengítve a haj szerkezetét. Érdemes tehát a nyári hónapokban UV védelemmel ellátott kalapot is viselni.

Hogy milyen gyakran kell nyáron hajat mosni? Ennek kapcsán nem mondható ki általános szabály. „Ez attól függ, ki mit csinál a nap folyamán. Akinek zsírosodásra hajlamos a haja, vagy minden nap sportol, annak egész évben szüksége lehet a napi hajmosásra. És ellentétben a makacs hiedelmekkel: a gyakori hajmosás egyáltalán nem árt a hajnak” – mondja Serini. Nyáron a hajszárítással is érdemes óvatosnak lenni, a bőrgyógyász szerint jobb, ha óvatosan törölközővel itatjuk fel a nedvességet, és ha mégis hajszárítót használunk, állítsuk alacsony hőfokra.