Meglepő tünetek is utalhatnak allergiára

Az allergia testszerte számos tünettel jelentkezhet, a panaszok hátterében pedig többféle allergén is állhat. Dr. Moric Krisztina fül-orr-gégész, allergológus, a Budai Allergiaközpont főorvosa szerint akár egy allergiateszt is elegendő lehet a tünetek okainak felderítésére.

Testszerte jelentkezhetnek allergiás tünetek

A kiváltó októl függően az allergiás tünetek jelentkezhetnek a légutakban, bőrön és az emésztőrendszerben, illetve néhány idegrendszeri tünet, mint például a fejfájás, fáradékonyság is lehet allergiás eredetű. Az allergiát kiválthatja bizonyos anyagok – leggyakrabban pollenek – belélegzése, adott ételek elfogyasztása, de több allergén akár a bőrrel érintkezve is okozhat allergiás reakciót.

Egy tünet, sok kiváltó ok

A helyzetet bonyolítja, hogy a pollenek nemcsak a légutakban okozhatnak tüneteket, de a bőrre tapadva súlyosbíthatják az ekcémás panaszokat is. Az ételek fogyasztása nemcsak ételallergiát, hanem keresztallergiát is okozhat, ilyenkor nem az emésztőrendszerben, hanem a szájüregben jelentkeznek a panaszok. A szájüregi tünetek pedig anafilaxiára is utalhatnak, amely egy életveszélyes állapot, így fontos mielőbb tisztázni, hogy mi áll a beteg panaszai hátterében.

Többféle tünetet is kiválthat az allergia. Fotó: Getty Images

Nem kell hónapokig szenvedni a tünetektől

Dr. Moric Krisztina elmondta, hogy mivel egy tünet hátterében több kiváltó ok is állhat, az érintett betegek gyakran orvostól orvosig járnak, ami sok időt vesz igénybe, miközben a panaszaik kezelés nélkül maradnak. Az IgE az allergénnel szemben a szervezetben termelődő ellenanyag. Ez specifikus, vagyis minden allergénre egyenként jellemző, így lehet megállapítani, hogy valaki a parlagfűre vagy a penészgombára allergiás-e. Az allergéneket azonban további komponensekre, összetevőkre lehet bontani. Ezeket nem minden allergiateszt képes vizsgálni.

Ha egy betegnél felmerül az allergia lehetősége, akkor először is alaposan ki kell kérdezni a panaszairól. A tünetei, szedett gyógyszerei, egyéb betegségei és a családban előforduló betegségek például mind olyan információk, amelyek segítenek leszűkíteni a további szükséges vizsgálatok körét – magyarázza dr. Moric Krisztina. Időt spórol a betegnek és a kezelőorvos is sok információhoz juthat az IgE alapú multiplex allergiateszt elvégzésével. Ennél a vizsgálatnál egy vérvételből ellenőrizni lehet, ha a betegnél felmerül akár az ételallergia, akár a pollenallergia gyanúja, sőt mivel nemcsak az allergének egészét, hanem azok összetevőit, komponenseit is vizsgálja egyben, ezért a keresztallergia kimutatására is alkalmas.

A komponensek további fontos jellemzőket árulnak el az allergénekről, így elősegítik a pontosabb, hatékonyabb kezelést, ezáltal a betegek mindennapjait is megkönnyíthetik.